COVID-19: Ottawa offre 14 milliards $ aux provinces, mais à des conditions

Le gouvernement fédéral propose de transférer 14 milliards $ aux provinces pour les aider à gérer la pandémie de COVID-19. Toutefois, cet argent vient à certaines conditions, ce qui risque d’agacer les provinces jalouses de leurs compétences, le Québec en tête.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté cette aide financière comme nécessaire « pour relancer le pays de manière sûre et sensée ».

« C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD », a détaillé le premier ministre à son point de presse vendredi avant-midi.

M. Trudeau a dit que comme la situation est différente d’une province à l’autre, ce « plan » qu’il continue à négocier avec les provinces en tiendra compte.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 787 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer, en moyenne, 29 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 93 726 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7637 Canadiens.