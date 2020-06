Le Jardin botanique du N.-B. est prêt à accueillir les visiteurs

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick ouvrira ses portes aux visiteurs samedi, pour une 27e saison d’activités.

Les employés ont mis la touche finale cette semaine à la longue préparation des installations du magnifique jardin thématique et parc floral qui est situé dans le secteur Saint-Jacques, à Edmundston.

Il va sans dire que les responsables du principal attrait touristique au Madawaska ne s’attendent pas à une saison 2020 qui va passer à l’histoire en raison de la pandémie de COVID-19.

Des contraintes imposées par le virus ont forcé la direction à annuler la tenue de la Grande grouille d’automne et de la Sortie branchée en Acadie, deux événements annuels qui ont toujours été fort prisés par les visiteurs et qui attirent de grandes foules.

«En se réinventant un peu, en ajoutant de l’animation ici et là, il y a quand même moyen de faire du Jardin botanique une expérience intéressante, divertissante, enrichissante et en plus sécuritaire», a indiqué la directrice de l’endroit, Josée Landry.

La COVID-19 n’ayant heureusement pas la capacité de s’attaquer aux espèces végétales, le Jardin botanique du N.-B. pourra tout de même à nouveau revêtir son cachet unique qui fait son charme depuis son ouverture en juin 1993.

Ainsi l’exposition dédiée aux phasmes, une classe d’insectes plutôt mystérieuse et fascinante, sera de retour durant la saison 2020.

Les visiteurs sur place pourront également s’attarder aux différents jardins thématiques, aux mosaïcultures ainsi qu’au pavillon d’herboristerie.

Différents artistes seront aussi en résidence au Jardin botanique durant les mois de juillet et août et proposeront des créations en vitrail, sculpture sur bois et en herboristerie.

Le populaire Café Flora ouvrira également ses portes aux visiteurs, avec un nouvel aménagement rendu nécessaire par les normes de distanciation physique.

«Au plus fort de la pandémie de COVID-19, nous étions rendus au point de nous demander si le Jardin botanique allait pouvoir ouvrir ses portes cette saison. Nous avons passé un mauvais quart d’heure comme pas mal d’entreprises, mais sommes maintenant heureux de pouvoir finalement ouvrir nos portes au public», a raconté Josée Landry.

«Reste que la fermeture des frontières, si elle se maintient, va faire mal. Une grosse proportion de notre clientèle, je dirais de 60% à 70%, vient du Québec et des États-Unis», se désole la directrice du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.

Cette triste réalité a incité la direction à mettre de l’avant un avantageux plan d’abonnement de saison qui sera en vigueur du 6 au 20 juin prochain.

Une famille entière pourra ainsi se procurer une passe de saison donnant accès au Jardin botanique tout l’été pour la somme de 40$, soit le même prix que l’accès au site une seule journée durant la saison.

«En même temps, on espère fortement que les gens du Nouveau-Brunswick qui vont demeurer dans la province par la force des choses vont en profiter pour venir nous visiter. En plus, il y a des gens d’ici qui n’ont pas visité le Jardin botanique depuis cinq ou dix ans, l’occasion est belle pour eux de redécouvrir le jardin qui est aussi beau qu’avant», a affirmé Josée Landry.