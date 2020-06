«Pas de justice, pas de paix»: imposante manifestation à Moncton contre le racisme 

Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Moncton, vendredi après-midi, pour dénoncer le racisme et appuyer le mouvement Black Lives Matter.

«Pas de justice, pas de paix!» «Black Lives Matter!»

Quelques jours à peine après la manifestation antiraciste de lundi dernier – qui avait attiré près de 500 personnes – ces slogans ont résonné à nouveau dans le centre-ville de Moncton.

Cette fois, la foule était encore plus importante. Les participants – la plupart portant un masque pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 – ont marché pacifiquement.

Ils ont notamment demandé que justice soit faite dans le dossier de George Floyd. Cet homme noir (qui était non-armé et menotté) a été tué par un policier blanc lors de son arrestation, à la fin mai, aux États-Unis.

Les participants à la marche de vendredi ont aussi voulu rappeler que le racisme est un fléau qui touche Moncton et le Nouveau-Brunswick.

Leurs pas les ont menés à la place de l’hôtel de ville, où ils ont écouté des discours. Des élues locales ont lancé le bal.

La mairesse de Moncton Dawn Arnold a pris la parole, tout comme la députée libérale provinciale de Moncton-Sud, Cathy Rogers, et que la députée libérale fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor.

Ces politiciennes ont appuyé les revendications des manifestants.

«Je ne suis peut-être pas Noire, mais je vous entends! Je ne suis peut-être pas Noire, mais je vous écoute», a dit Mme Petitpas Taylor.

Les organisateurs ont dit avoir invité les élus progressistes-conservateurs de la région, mais l’Acadie Nouvelle n’a vu aucun d’entre eux lors de l’événement.

L’ex-joueur de basketball professionnel William Njoku s’est adressé à la foule. Il a fait un vibrant plaidoyer afin de dénoncer la discrimination dont sont victimes les minorités visibles.

«La division ne marche pas. C’est unis que nous allons croître. Sans justice, il ne peut pas y avoir de liberté», a-t-il affirmé.

Peu après, le Dieppois Jonathan Kamba a pris le micro pour lancer un message clair; «je veux vous dire que le racisme est vrai.»

Il a noté que les événements des derniers jours au Nouveau-Brunswick le démontrent bien. Sans le mentionner directement, il faisait référence au Dr Jean-Robert Ngola.

Ce médecin noir de la région de Campbellton – qui est lié à l’éclosion de la COVID-19 dans le Restigouche – a été ciblé par de nombreux commentaires racistes et haineux dans les réseaux sociaux.

M. Kamba a dit aux personnes blanches dans la foule qu’ils ont une responsabilité. Ce n’est pas qu’aux minorités visibles de travailler afin de faire du racisme une chose du passé, leur a-t-il dit.

«On est là pour élever les consciences. C’est à vous de continuer à dénoncer le racisme. Nous, on le fait depuis plus de 400 ans. Black Lives Matter et no justice, no peace, ce ne sont pas que des slogans. Ça doit être une vérité à l’école, à la maison et à l’hôpital.»