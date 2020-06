Un policier d’Edmundston s’excuse «pour une réaction malencontreuse»

À la suite de la diffusion d’un reportage de CTV News portant sur le décès tragique d’une jeune femme lors d’une intervention policière, jeudi, l’inspecteur Steve Robinson de la Force policière d’Edmundston a été sévèrement critiqué pour avoir esquivé un sourire en répondant à une question du journaliste Scott Cunningham.

Dans un communiqué une porte-parole de la municipalité rappelle que «qu’Edmundston, située dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, est une ville à 98% francophone, donc la langue maternelle de l’inspecteur Steve Robinson est le français».

«Je comprends que ma réaction à la caméra a causé des frustrations et des inquiétudes. Je veux m’excuser sincèrement si ma réaction a été interprétée ou perçue comme étant de l’insouciance ou un manque de compassion. Ce n’est absolument pas le cas. Je compatis grandement avec la famille, les amis et la communauté autochtone», a expliqué l’inspecteur Robinson.

Le décès de la jeune femme est présentement sous enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, le maire d’Edmundston a déploré la mort «d’une mère d’une petite fille de cinq ans» qui était venue dans la région pour retrouver sa fille et sa mère.

«On est profondément attristé. Cette mort nous bouleverse. Je comprends la douleur, je comprends l’indignation, je la partage. Mais pour le moment, on ne sait rien. On n’est ni juge, ni jury. Y’a une famille qui vit un deuil. Une mère, une fille, des amis, une communauté. Respectons leur deuil. On a besoin d’être calme et de faire preuve de bienveillance.»