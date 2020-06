COVID-19: Aucun nouveau cas, le gouvernement recule sur le port du masque

La Santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 samedi.

Il y a 136 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 121 personnes se sont rétablies, y compris une personne dont le cas est lié à l’éclosion actuelle dans la zone 5 (région de Campbellton). Il y a eu un décès, et il y a 14 cas actifs. Quatre patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 33 335 tests de dépistage ont été réalisés.

La directive annoncée vendredi concernant le port d’un couvre-visage en entrant dans des locaux d’entreprises ouvertes au grand public a été clarifiée. «Le Cabinet a examiné la décision, et la mesure n’avait pas pour but d’accroître les attentes envers les entreprises ou le public concernant le port d’un couvre-visage en public.»

Par conséquent, il n’y aura pas de changements à l’ordonnance émise dans le cadre de l’état d’urgence qui était en place depuis le 14 mai en ce qui a trait aux couvre-visage. Toute personne qui se trouve dans un lieu public où il n’est pas possible de respecter une distance physique de deux mètres doit porter un couvre-visage qui lui couvre la bouche et le nez. Cette directive ne s’applique pas aux enfants âgés de moins de deux ans ni aux personnes qui ne peuvent pas porter un couvre-visage pour des raisons médicales.

Les gens sont fortement encouragés à avoir un masque sur eux en tout temps lorsqu’ils sont dans un lieu public afin de pouvoir le mettre si la distanciation physique ne peut être maintenue.

Toutes régions du Nouveau-Brunswick – à l’exception de la zone 5 – sont présentement dans la phase jaune du plan de rétablissement relatif à la COVID-19, qui comprend la réouverture graduelle des entreprises et activités, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir une résurgence du virus. La zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement.