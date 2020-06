Caraquet est prête à accueillir MQM Quality Manufacturing à bras ouverts

La Ville de Caraquet est prête à accueillir l’arrivée de MQM Quality Manufacturing au Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet, à bras ouverts.

L’entreprise de Tracadie a récemment fait l’acquisition des installations laissées vacantes par le Groupe Océan en 2019 après un différend avec le gouvernement Higgs.

«Nous sommes très satisfaits des actions entreprises dans ce dossier. Le gouvernement provincial a fait preuve d’efficacité et d’une réaction rapide pour répondre au défi causé par le départ du Groupe Océan. Nous sommes d’autant plus heureux qu’une entreprise locale ait saisi une opportunité unique pour le développement de leur entreprise, mais aussi de la région», fait savoir Kevin Haché, maire de Caraquet.

Située à Tracadie, MQM oeuvre dans le domaine de la construction industrielle depuis 1993 et emploie actuellement environ 150 personnes. Cette acquisition va lui permettre de créer environ 25 emplois dans les domaines liés à la fabrication et à la soudure à Bas-Caraquet

L’emplacement stratégique du Centre naval du Nouveau-Brunswick devrait aussi permettre à MQM d’avoir accès à de nouveaux marchés.

Lorsque MQM a confirmé son intérêt pour ces installations à Bas-Caraquet, Serge Thériault, président de l’entreprise avait fait part du fait que cet édifice de 18 000 pieds carrés possédait plusieurs qualités importantes, dont l’espace et l’accès à l’eau, un atout important pour envoyer d’immenses pièces métalliques à l’étranger.

La Société de développement régional, par l’entremise de Gestion provinciale ltée, gère les activités du Centre naval du Nouveau-Brunswick. En plus du service de levée de bateaux offert par le chantier au secteur de la pêche au homard et au crabe, trois autres employeurs occupent le site, soit Construction navale atlantique, Friolet Service Maritime et R.P. Pro-Fibre.

Les municipalités de Bas-Caraquet et de Caraquet se sont engagées à financer le Centre naval à hauteur de 80 000$ par année.