La Ville de Shippagan lance un défi environnemental à ses citoyens

Chaque petit geste compte pour l’environnement et c’est pour cette raison que la Ville de Shippagan lance un défi à ses citoyens pour les encourager à poser plus de gestes écoresponsables.

Pour les soutenir, la municipalité a récemment lancé le nouveau projet, Shippagan au naturel, qui s’échelonnera du 17 juin au 3 octobre. L’inscription est gratuite.

La nouvelle initiative comprend deux volets. La première consiste à lancer une campagne de sensibilisation sur la page Facebook de la municipalité. Des conseils environnementaux y seront partagés, indique Amélie Ferron-Roussel, chargée de projets à la Ville de Shippagan.

Le deuxième volet consiste à organiser une sorte de concours amical entre les citoyens dont l’adresse se trouve à l’intérieur des limites de la Ville de Shippagan.

Un passeport incluant une liste de défis écologiques à poser avec leur valeur en points sera remis aux maisonnées participantes. Chaque maisonnée participante devra documenter son progrès avec des photos.

Par exemple, les gens peuvent recevoir des points s’ils utilisent des sacs réutilisables, lorsqu’ils se servent d’un moyen de transport actif, comme la marche ou le vélo ou s’ils pratiquent des activités extérieures, comme le jardinage.

«Le but c’est d’encourager les citoyens de prendre des actions écoresponsables. En plus, ça permet de profiter de ce temps pour passer du temps en famille et en apprendre plus sur le retour à la terre», explique Mme Ferron-Roussel.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 16 juin pour s’inscrire. Une session d’information aura lieu le 15 juin, soit sur Internet ou si la météo le permet, sur un site extérieur à Shippagan.

Un groupe Facebook sera également mis sur pied pour que les maisonnées participantes puissent partager des photos et partager des conseils. Des activités de groupe seront organisées en suivant les consignes de la Santé publique.

«Il est important de parler des problèmes reliés à l’environnement», ajoute Lisa Fauteux, directrice générale de l’organisme Verts Rivages, l’un des partenaires du projet. Ça peut être difficile à faire, mais ça ne se réglera pas si on ne fait rien pour remédier à la situation. C’est toute une autre chose que de passer à l’action et de trouver des solutions. Je trouve que c’est ce qu’on trouve dans la proposition de la ville de Shippagan.»

Les personnes et familles intéressées ont jusqu’au mardi 16 juin 2020 pour soumettre leur candidature par téléphone au 336-3993 ou par courriel à amelie@shippagan.ca.