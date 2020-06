Une marche à la mémoire de Chantel Moore aura lieu à Edmundston

Une marche à la mémoire de Chantel Moore, cette jeune femme abattue jeudi dernier par les tirs d’un agent de la Force policière d’Edmundston, aura lieu samedi prochain.

La marche devrait débuter à 13h, aux abords du garage municipal qui se trouve sur la rue Principale, en plein territoire de la Première Nation malécite du Madawaska.

Les participants se rendront par la suite jusqu’au centre-ville d’Edmundston, à quelques pas seulement de l’endroit où la dame qui était âgée de 26 ans a perdu la vie dans des circonstances qui demeurent encore nébuleuses.

«Notre marche de guérison ne devrait jamais être appelée ‘‘protestation’’, ce n’est pas notre mot traditionnel, nous utilisons plutôt eek-gut-moh-neh, qui se traduit par gardons notre mode de vie, nos langues, nos cérémonies et nos droits à vouloir justice», a déclaré Imelda Perley, l’une des instigatrices de l’événement, dans un message publié sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine.

«Nous marcherons dans le silence et les chants, nos tambours sacrés apaiseront l’angoisse que nous partageons alors que nos pensées seront dirigées à la mémoire de Chantel et vers une guérison pour sa famille», a ajouté celle qui offre des cours de langue malécite à l’Université du Nouveau-Brunswick et à l’Université du Maine.

«Nos voix feront écho à l’amour et non à la haine», a ajouté Mme Perley dans le message largement diffusé sur Facebook.

Les organisateurs de la marche, qui aura lieu beau temps mauvais temps, invitent les gens à garder à l’esprit les consignes de sécurité qui sont de mise depuis la pandémie de COVID-19, soit la distanciation physique, la désinfection des mains et le port de masques.

Le sociofinancement à la rescousse de la famille

Au même moment où une marche à la mémoire de Chantel Moore était organisée, des proches de la défunte s’affairaient à mettre en branle une campagne de sociofinancement destinée aux membres de la famille de la jeune femme qui était membre de la Première nation Tla-o-qui-aht, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

La campagne lancée sur la plateforme GoFundMe vise à offrir un soutien financier à la mère de Chantel Moore et à sa fille âgée de cinq ans.

L’initiative vise également à permettre à d’autres membres de sa famille de se rendre au Nouveau-Brunswick afin d’assister à une cérémonie funéraire traditionnelle.

En seulement deux jours, la campagne avait permis d’amasser une somme de 117 000$, alors que l’objectif avait été fixé à 45 000$.