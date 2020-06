Une saison bien différente attend le Marché des fermiers de Bouctouche

Le Marché des fermiers de Bouctouche fonctionnera à sens unique, aura une seule entrée et une seule sortie, tout comme ceux de Dieppe et de Moncton. - Archives

Le Marché des fermiers de Bouctouche a dû s’adapter et mettre certains projets en attente à cause de la pandémie.

À son ouverture, le 20 juin, les visiteurs du marché de Bouctouche auront une expérience bien différente de la normale.

La portion extérieure du marché n’accueillera qu’une cinquantaine de visiteurs, tout comme la partie intérieure, pour un total d’environ 100 personnes. Tout cela pour permettre aux vendeurs et aux passants de garder deux mètres de distance entre eux.

Jusqu’à 25 marchands seront présents, soit la moitié des commerces qui s’y installent habituellement chaque samedi.

D’autres marchands s’y ajouteront si l’espace le permet au cours de la saison, selon Rachelle Richard-Collette, directrice du Marché des fermiers de Bouctouche.

«C’est certain qu’à cause de la pandémie, il y a beaucoup d’ajustements à faire.»

En temps normal, elle essaie d’inciter les gens à passer leur temps au marché et à découvrir les fermes et les artisans de la région.

Cette année, il s’agit plutôt d’acheter des produits locaux dans un laps de temps raisonnable. Les musiciens ne seront pas au rendez-vous et les marchands vendront surtout de la nourriture.

«Il faut vraiment que ça soit une expérience de shopping. On veut que les gens passent le moins de temps possible au marché pour donner la chance aux autres gens d’y aller, parce que notre capacité est réduite», dit l’organisatrice.

Les marchands Nick the Dutch Baker, la Ferme Alva et la ferme l’Hirondelle seront de la partie entre autres.

La directrice du marché incite les gens à commander leurs produits en ligne avant de se rendre au marché pour les collecter.

Le marché de Bouctouche fonctionnera à sens unique, aura une seule entrée et une seule sortie, tout comme ceux de Dieppe et de Moncton. Des personnes seront postées aux entrées pour surveiller le public.

Le marché a d’ailleurs lancé l’appel aux bénévoles sur les réseaux sociaux.

«Ça prend beaucoup plus de main-d’oeuvre. On a moins de capacité, et ça prend plus de main-d’oeuvre, alors c’est sûr que c’est un défi», dit Mme Richard Collette.

En parlant de défis, le marché de Bouctouche a dû écarter un objectif important à cause de la pandémie.

Le marché a reçu 30 000$ du Fonds en fiducie pour l’environnement, un portefeuille du gouvernement provincial qui sert à encourager des initiatives environnementales.

Dans le cas du marché de Bouctouche, l’objectif était de réduire la quantité de déchets à zéro et de créer des outils pour aider les vendeurs, les consommateurs et le reste de la communauté à adopter des pratiques «zéro déchet».

Selon Rachelle Richard-Collette, une partie essentielle de ce plan était d’inciter les visiteurs à amener leur propre vaisselle au marché pour ne pas devoir jeter des boîtes de nourriture à emporter.

Par crainte de répandre le virus, cette partie du plan est mise de côté jusqu’à l’an prochain, mais la pandémie n’empêche pas d’éduquer les gens sur la meilleure manière de réduire leurs déchets et leur gaspillage de nourriture.

«Cet été, on veut aussi faire beaucoup d’éducation virtuelle et de la formation pour les marchands», dit la directrice.