La fermeture de la frontière cause un ralentissement qui fait mal aux commerçants du Restigouche

Le virus de la COVID-19 a certes des conséquences humaines importantes. Il a aussi des conséquences économiques graves, l’équivalent de couper l’oxygène à une région déjà à bout de souffle.

La rue Roseberry, artère commerciale de Campbellton, est bien tranquille en ce début de semaine. Et c’est comme cela depuis des semaines. La mauvaise nouvelle, c’est que personne ne sait encore quand cette partie de la province pourra renouer avec la reprise de son économie.

Depuis la récente éclosion de la COVID-19 dans la région, ses commerçants se sentent en effet bien seuls. Déjà isolé de la Gaspésie par la fermeture du pont interprovincial J.C. Van Horne, le recul à la phase Orange s’est chargé d’accroître cet isolement au reste du Nouveau-Brunswick. Sans les régions limitrophes d’Avignon-Ouest et de Chaleur – une partie importante de la clientèle – des établissements ont aujourd’hui beaucoup de difficulté à boucler leur fin de mois.

C’est notamment le cas du commerce de livres usagés de Micheline Barrest. Comme plusieurs autres entreprises du Restigouche, elle a vu le jour dans l’optique de desservir les deux rives. Du coup, les derniers mois ont été catastrophiques. Les revenus ont fondu alors qu’à l’inverse, les factures s’empilent.

«Le gros de ma clientèle est au Québec. Je n’y ai plus accès. Si ça continue comme ça, je vais carrément devoir fermer mes portes. Et je ne crois malheureusement pas que je serai la seule», avertit la propriétaire.

Pour elle, le salut passe par l’ouverture des frontières, ou à tout le moins la création d’une bulle avec les communautés voisines.

«Habituellement, à ce temps-ci de l’année, il y a beaucoup d’actions sur la rue. Mais là c’est fantôme. On ne peut pas laisser la frontière fermée sans penser qu’il n’y aura pas de conséquences au sein des entreprises locales. On a déjà tous perdu beaucoup depuis l’arrivée de la pandémie. Là, ça continue pour nous et nous seuls», déplore la femme d’affaires.

Se réinventer oui, mais…

Mme Barrest n’est pas la seule à trouver la situation difficile. C’est aussi le cas d’une de ses voisines, le magasin spécialisé en vêtements féminins LEX Boutique. Là, l’absence de ses «régulières» de la Gaspésie et de la région Chaleur commence à peser lourd. Comme plusieurs, elle a dû fermer boutique pendant deux mois complets, deux mois perdus qu’elle ne pourra rattraper. Rouverte en partie depuis, la reprise tarde à se faire sentir.

«On a le sentiment de travailler quatre fois plus pour obtenir les mêmes résultats. Ce n’est pas facile», concède sa propriétaire, Alexa Elias.

«J’ai vraiment un soutien incroyable de la communauté, mais j’ai besoin de plus. J’ai beaucoup de clientes de Bathurst et beaucoup de l’autre côté du pont. J’ai besoin de cette clientèle rapidement. Pas dans six mois», estime la jeune femme d’affaires.

Afin que son entreprise reste à flot, Mme Elias a dû innover. Elle a notamment accentué la présence de sa boutique sur les médias sociaux, question de garder le contact avec sa clientèle et afficher une partie de son inventaire. Ce virage, l’entrepreneure l’avait déjà entamé avant l’arrivée du virus, mais les derniers mois l’ont forcée à redoubler d’ardeur. Dès le premier déconfinement, elle mit sur pieds des rencontres d’essayage individuelles et sur rendez-vous.

«On n’avait pas le choix d’essayer des choses si on voulait fonctionner. La réponse a été si bonne que l’on songe à conserver certaines façons de faire une fois la crise passée», indique Mme Elias.

Mais ces initiatives ne lui permettent que de survivre. Elle se croise les doigts pour la réouverture du commerce avec la Gaspésie et la reprise du déconfinement au même rythme que le reste de la province.

«En ce moment, je dois dire que je suis frustrée de la situation, car j’ai la sensation que le gouvernement traite notre région différemment des autres.»

«A-t-on isolé la région de Moncton quand ils avaient des cas et nous pas? Non. Nous étions tous sur le même pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’ai l’impression que c’est la solution facile, que l’on s’acharne sur notre région dont l’économie est de loin la plus fragile de la province», exprime-t-elle.

Centre-ville à risque

À quelques coins de rue sur la même artère, un autre entrepreneur subit les contrecoups de ce ralentissement lié à la COVID-19. Frédéric Daigle possède deux commerces, un magasin d’articles de sports et une mercerie. Si M. Daigle peut de se rendre effectuer des livraisons au Québec pour son entreprise de vélos et de canots, il est persuadé d’avoir raté de nombreuses ventes.

«Le Québec à lui seul compte pour 70% de notre chiffre d’affaires. Puisque c’est compliqué de se rendre ici, plusieurs personnes ont probablement préféré faire plus de kilomètres pour leur achat, donc des pertes pour nous», dit-il.

Pour ce qui est de la mercerie, les ventes sont en chutes libres. Pas de bal ou de colloques. Des mariages et des funérailles allégés.

«Les occasions de s’habiller le moindrement chic sont très limitées», atteste-t-il. En fait, son chiffre d’affaires combiné n’est que de 10% celui de l’an dernier à pareille date.

Également conseiller municipal de Campbellton, il est préoccupé par la situation, surtout que la Ville tente depuis quelque temps de mettre en branle des stratégies pour revitaliser son centre-ville. Si ce dernier n’a pas le mot fermeture sur les lèvres, il craint pour ses voisins et collègues en affaires.

«On n’a aucun commerce à perdre ici», souligne-t-il.

Il est favorable à l’ouverture de la frontière.

Temps difficiles

À la Chambre de commerce de Campbellton, on concède que les temps sont difficiles.

«C’est définitivement une inquiétude pour plusieurs de nos membres ainsi que les autres commerçants de la région. On ne souhaite pas voir des commerces devoir fermer leurs portes», exprime Lisette Doucet, directrice générale de la Chambre de commerce régionale de Campbellton.

Selon elle, pratiquement tous les commerces du Restigouche subissent les contrecoups des mesures restrictives imposées par le gouvernement.

Son organisme s’est longuement penché sur le dossier.

«On s’est renseigné, mais on laisse aux élus de la région le soin de faire pression auprès du gouvernement», souligne Mme Doucet, qui préfère pour l’instant concentrer ses efforts à trouver des avenues pour aider ses membres à passer au travers cette période difficile.