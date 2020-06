Les indices boursiers ont récupérés leurs pertes par rapport au début de l’année

L’indice boursier américain S&P 500 a complètement récupéré lundi ses pertes par rapport au début de l’année, soutenu par l’optimisme des investisseurs vis-à-vis de la progression des réouvertures économiques.

Les investisseurs du parquet torontois ont aussi été encouragés par l’annonce de nouvelles mesures de réouvertures dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé lundi que la plupart des régions à l’extérieur du Grand Toronto pourraient procéder à l’ouverture d’un plus grand nombre d’entreprises et d’activités vendredi, incluant les restaurants avec des terrasses, les salons de coiffure et les piscines, la province ayant opté pour une approche régionale.

Le Québec a pour sa part annoncé lundi la réouverture des restaurants du Grand Montréal pour le 22 juin, soit une semaine plus tard que dans la plus grande partie de la province, ainsi que les rassemblements intérieurs à partir de la même date dans les résidences privées, à certaines conditions.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 120,84 points pour clôturer à 15 974,91 points. Il s’agit d’une hausse de 42 % par rapport à son creux de mars, et l’indice phare ne se trouve plus qu’à 6,5 % de son niveau du début de l’année.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a pris 461,46 points à 27 572,44 points. L’indice élargi S&P 500 a grimpé de 38,46 points à 3232,39 points, effaçant ainsi ses pertes par rapport au début de l’année. Il ne se trouve plus qu’à 4,7 % de son sommet record.

Le Nasdaq, fortement pondéré en valeurs technologiques, a quant à lui avancé de 110,66 points à 9924,75 points, ce qui constitue pour lui un cours de clôture record.

« Ce que nous observons, pas seulement aujourd’hui, mais depuis une semaine ou deux, est que les actions qui ont le plus souffert pendant la pandémie du coronavirus sont celles qui ont rebondi le plus et les gains que nous voyons aujourd’hui sont vraiment énormes », a noté Michael Currie, vice-président et conseiller en investissement chez Gestion de patrimoine TD.

Les titres ayant le plus contribué à la croissance du S&P 500 étaient ceux des lignes aériennes, des croisières, des détaillants et des centres commerciaux.

« Ce que cela semble vouloir dire, c’est que le marché a vraiment hâte à la phase 2 de la réouverture », a-t-il observé.

À Toronto, le secteur de la santé a enregistré le gain le plus fort, soit 8,39 %, grâce à la reprise des actions de plusieurs producteurs de cannabis. Le secteur de l’immobilier a réalisé la deuxième meilleure performance avec une hausse de 3,2 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 74,72 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 74,47 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 1,36 $ US à 38,18 $ US le baril, tandis que celui de l’or a pris 22,10 $ US à 1705,10 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est adjugé 1 cent US et a terminé la séance près de 2,57 $ US la livre.