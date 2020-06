Les produits du Nouveau-Brunswick absents de nos assiettes

Seulement 8% des fruits et légumes et 3% de tous les aliments consommés sur le territoire ont été produits au Nouveau-Brunswick. Comment redonner à la province sa souveraineté alimentaire?

La problématique a nourri les discussions d’un webinaire organisé cette semaine par Aliments pour tous NB.

«Nous voulons animer la conversation sur la sécurité alimentaire, explique la directrice de l’organisme, Laura Reinsborough. De plus en plus de Néo-Brunswickois réalisent à quel point l’on produit peu dans notre province.»

Travailleurs de santé, camionneurs, employés d’épicerie, la pandémie aura mis le projecteur sur certaines professions et services essentiels. Le monde agricole, lui, aurait-il été oublié?

C’est l’idée défendue par Rébeka Frazer-Chiasson, la présidente de l’Union nationale des fermiers – N.-B. Copropriétaire de la ferme Terre Partagée de Rogersville, elle milite depuis des années pour une agriculture plus locale, plus durable, plus humaine.

«On voit que beaucoup de gens reprennent le contrôle et se mettent à jardiner, c’est peut-être le début d’un mouvement. Mais en même temps, la crise sanitaire n’a pas vraiment touché notre assiette, il n’y a pas eu de pénuries. Elle a mis des bâtons dans les roues des agriculteurs mais n’a pas freiné l’achat dans les Costco, Walmart et autres», argumente-t-elle.

Pas de quoi, à ses yeux, initier un changement et une profonde prise de conscience. La dépendance du Nouveau-Brunswick aux importations entraîne pourtant une certaine vulnérabilité et comporte des coûts écologiques, rappelle Mme Frazer-Chiasson.

«Il est trop facile d’aller au supermarché et ne pas se questionner sur ce qu’on mange, comment ça a été produit, quels sont les impacts du mode de production», souligne-t-elle.

Au cours de la discussion, les participants ont pu identifier certains obstacles au développement de l’agriculture locale.

Mathieu Bastarache, coordinateur en souveraineté alimentaire pour le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, estime par exemple que le rôle des fermiers n’est pas suffisamment valorisé dans notre société.

«Il faut changer l’idée que travailler sur une ferme est un travail pénible et montrer la valeur de leur travail», lance-t-il.

De la pomme de terre aux fruits de mer, les secteurs de l’agriculture et de la pêche misent avant tout sur l’exportation. Cette orientation prise par la province se reflète dans les normes imposées aux producteurs, constate Laura Reinsborough. Les protocoles de salubrité alimentaire sont conçus pour la grande industrie et sont trop rigoureux pour l’agriculture à petite échelle, explique-t-elle.

Ainsi, les fermiers ne peuvent pas vendre leur viande dans les épiceries à grande surface ou les chaînes d’alimentation rapide, car ces entreprises n’achètent que de la viande d’abattoirs inspectés par le fédéral. La viande d’animaux provenant d’abattoirs inspectés par la province peut être distribuée uniquement au Nouveau-Brunswick et seulement dans les épiceries indépendantes, les restaurants familiaux.

Rébeka Frazer-Chiasson souhaite d’autres changements de politiques, notamment l’instauration de quotas d’approvisionnement en produits locaux dans les institutions publiques comme les écoles ou les foyers de soins.

«Si l’alimentation est réellement un service essentiel, il va falloir travailler pour renforcer les liens entre les agriculteurs et les clients. Il faut se donner des moyens de développer un nouveau mode de distribution qui soit plus résilient, plus solide. Plus on laisse à des multinationales la gestion de nos approvisionnements plus on s’expose à des crises», dit-elle.

François Lamontagne, apiculteur et coordinateur en sécurité alimentaire pour Sécurité Alimentaire Nord-Ouest, fait quant à lui le constat d’un manque d’éducation alimentaire et culinaire.

«C’est une question de sensibilisation, croit-il. Mes abeilles font prospérer la colonie tout en améliorant l’environnement autour d’eux. Je pense qu’il faut s’en inspirer et se rappeler que chaque geste qu’on pose a un impact autour de nous.»