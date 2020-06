Un docteur ayant violé la confidentialité de 144 femmes est décédé. Des accusations de non-respect d’ordonnances ont été retirées de son dossier lundi. Le docteur avait été renvoyé du CHU Dumont pour avoir consulté illégalement les dossiers médicaux de 141 femmes.

Le Dr Fernando Rojas Lievano, ancien radio-oncologue du Réseau de santé Vitalité, est décédé le 1er juin, selon Mathieu Boutet, avocat chargé de le représenter en cour.

Le docteur était tenu de comparaître en Cour provinciale pour le choix de dates de procès. Il était accusé de non-respect d’une promesse de comparaître en cour et de 5 chefs de non-respect d’une ordonnance de ne pas posséder ou consommer de drogues ou d’alcool.

Toutes ces accusations ont été retirées à la demande du procureur puisque l’homme est décédé.

L’avocat n’a pas mentionné la cause du décès.

En 2016, Fernando Rojas Lievano avait été mis à la porte du Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont pour avoir consulté illégalement les dossiers médicaux de 141 adolescentes et femmes qui n’étaient pas ses patientes.

Dans une lettre envoyée au Collège des médecins et chirurgiens du N.-B., une représentante de Vitalité avait indiqué que l’homme avait contrevenu aux lois et aux codes de déontologie des médecins en consultant illégalement les informations médicales de «plus d’une centaine de femmes majoritairement âgées entre 18 et 35 ans.»

Ces activités du docteur ont été constatées en 2012, lorsqu’un examen aléatoire des accès à la banque de données des dossiers médicaux a révélé des activités douteuses.

En juillet 2014, un rapport de la Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée a révélé que le Dr Rojas Lievano avait consulté ces dossiers 350 fois dans une période de 28 mois.

Le rapport a été remis à la GRC, mais la police n’a pas porté d’accusations contre lui en lien avec cette affaire.

Le Dr Rojas Lievano a aussi plaidé coupable à deux accusations de conduite avec facultés affaiblies en 2018.