COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi

La propagation de la COVID-19 ralentit au pays, mais la coronavirus est encore loin d’avoir dit son dernier mot.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de lundi à mardi, le nombre de cas au pays s’élève à 96 244. Il s’agit d’une hausse de 545 par rapport à la veille (0,6%).

Des cas répertoriés, 56,7% sont considérés guéris.

Le nombre de décès atteint maintenant 7835, en hausse de 35 par rapport à lundi matin (0,5%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 8,1% (contre 4,4% dans les province de l’Atlantique).

Parlant de l’Atlantique, le nombre de cas s’élève maintenant à 1493 dans les quatre provinces les plus à l’est du pays, en hausse de 9 par rapport à la veille. Le coronavirus y a fait 65 morts et 25 cas demeurent actifs (dont 24 au Nouveau-Brunswick).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de plus de 7,224 millions de cas d’infection et de 409 000 morts.

Le site dénombre maintenant plus 2 millions d’infectés aux États-Unis, dont un peu plus de 113 000 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

La transmission du virus SRAS-CoV-2 par un patient asymptomatique semble plutôt rare, selon une dirigeante de l’Organisation mondiale de la Santé.

La docteure Maria Van Kerkhove, une spécialiste des maladies infectieuses, a indiqué que les données actuellement disponibles portent à croire qu’il est rare qu’une personne asymptomatique en infecte une autre, rapporte le site Medscape.

La docteure Van Kerkhove a toutefois reconnu qu’il peut être difficile de distinguer les individus asymptomatiques des individus présymptomatiques ou encore de ceux qui ne présentent que des symptômes bénins.

Un peu plus tôt, des chercheurs californiens avaient écrit dans le journal médical Annals of Internal Medicine que jusqu’à 45 % des personnes infectées pourraient être asymptomatiques.

La bourse baisse en Europe, mais grimpe en Asie

Les marchés européens ont ouvert en baisse mardi, malgré les gains enregistrés en Asie.

Les places de Paris, Londres et Francfort perdaient entre 1,8% et 1,9% en début de séance.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 étaient en déclin de 1,3%.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 0,4% à Tokyo. La bourse de Shanghaï a pris 0,6%, le Hang Seng 1,1% à Hong Kong et le Kospi 0,2% à Séoul.

La bourse australienne a bondi de 2,4%.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 38 cents US à 37,81 $US le baril.