En randonnée, filtrez l’eau naturelle du N.-B.

L’appel de la nature… Les Néo-Brunswickois risquent d’y succomber à l’intérieur de leur province cet été faute de pouvoir partir en voyage. Les randonneurs devront toutefois éviter de boire aux rivières de l’eau non traitée, selon de nombreux experts.

Le directeur du Miramichi River Environmental Assessment Committee, Harry Collins leur conseille de toujours s’interroger sur les éléments se trouvant en amont du cours d’eau dans lequel ils veulent s’abreuver.

«Dans la rivière Miramichi Sud-Ouest, il y a trois villages, de nombreuses maisons et des camps, qui contribuent tous à émettre des contaminants, illustre-t-il. Si je bois régulièrement dans les ruisseaux depuis 25 ans sans problème, même eux peuvent être dangereux.»

M. Collins avertit par exemple qu’un randonneur se désaltérant un peu en aval d’un barrage de castor risque de contracter la lambliase, une maladie diarrhéique causée par des parasites microscopiques.

«Le problème des cours d’eau est que des bactéries et des pathogènes peuvent s’y trouver, ajoute la professeure de chimie et de biochimie à l’Université de Moncton, Céline Surette. Le risque le plus fréquent est la présence d’E. coli.»

Le coordinateur des programmes de l’association de la rivière Meduxnekeag, George Peabody, pointe aussi le danger des algues bleues (dont les fleurs d’eau ont des couleurs allant du vert foncé au brun jaunâtre), qui produisent des toxines.

«Le risque de contamination chimique (à cause d’écoulements industriels et agricoles ainsi que d’eaux usées) est très dépendant de l’endroit, avance-t-il en outre. Un certain degré de pollution est presque inévitable, ne serait-ce qu’à cause des produits qui se déplacent dans les airs puis tombent sous forme de pluie.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié sur son site internet deux rapports qui montrent la bonne qualité de l’eau des lacs, des rivières et des puits domestiques de la province, selon des données obtenues de 2003 à 2016 et de 1994 à 2007. Il conseille toutefois de ne pas boire d’eau non traitée dans la nature, surtout après le dégel du printemps et pendant la période pluvieuse de l’automne.

«Habituellement, dans les endroits naturels, on recommande d’utiliser des filtres pour désinfecter l’eau, explique Mme Surette. Il est important de le remplacer régulièrement, de savoir ce qu’il enlève et de l’utiliser convenablement. Par exemple, souvent, il y a une vitesse d’écoulement à respecter.»

La professeure suggère aussi d’éviter l’eau stagnante qui risque d’être plus contaminée que celle qui s’écoule et de consulter la page Web Avis au public et alertes du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le coordinateur des sentiers de la commission de services régionaux Sud-Est, Marc Leger insiste sur la nécessité de filtrer l’eau naturelle, même celle que les randonneurs peuvent trouver le long du Fundy Footpath.

«Il y a de bonnes chances que l’eau soit parfaitement propre, mais c’est une pratique de sécurité, précise-t-il. J’utilise souvent des purificateurs chimiques, mais la solution à privilégier dépend des cas. Il y a plusieurs magasins où trouver des filtres: The Kayak Exchange, Canadian Tire, Ocean Trail Source For Adventure, Mountain Equipment Co-op.»

Les conseils des randonneurs experts

Marc Leger est coordinateur des sentiers de la commission de services régionaux Sud-Est. Son père, Alonzo Leger est en outre cofondateur du Fundy Foothpath. Voilà peut-être pourquoi il juge avoir beaucoup d’expérience en randonnée.

Voilà ses conseils pour les Néo-Brunswickois qu’il estime être de plus en plus nombreux sur les chemins de leur province: