Le Village historique acadien pour décrocher de la COVID-19

Le Village historique acadien de Bertrand se donne cet été une mission ambitieuse, peut-être impossible. Faire oublier aux visiteurs, le temps de quelques heures, la COVID-19.

Le temps est superbe pour cette journée d’ouverture de la saison 2020. Soleil, pas trop chaud, un petit vent frais. Au centre d’accueil, on attend avec fébrilité – et nervosité – les premiers clients.

Pastilles vertes collées au plancher, flèches directionnelles, lavage de mains, consignes à respecter, vitres de plexiglas aux caisses. Le plan opérationnel des nouvelles mesures sanitaires du site est prêt «à 95%», affirme Mylène Dugas, responsable des communications.

Et ouvrir un jour de semaine n’est pas un geste lié au coronavirus, assure le directeur Sylvain Godin. C’était planifié bien avant la pandémie, dit-il. Question de redémarrer cette immense machine touristique qui emploie plus d’une centaine de personnes.

Il n’y a pas foule en ce mardi, ce qui permet à l’équipe de souffler un peu. Car malgré l’énorme travail de préparation, ce n’est pas encore au point. Les affiches doivent être visibles sans pour autant jurer dans le décor.

«Pour les vrais fans du VHA, l’expérience sera différente et ça nous fait de la peine. Mais nous vivons dans une nouvelle réalité», admet Mme Dugas, masque au visage.

Mettons tout de suite quelque chose au clair: il n’y aura pas de secteur rappelant la grippe espagnole, comme l’exposition à Kings Landing.

«On veut un espace le plus normal possible pour que les gens décrochent du coronavirus», sentence M. Godin.

À l’accueil, Vikie Thériault tient sa baguette. Ce n’est pas pour faire peur aux visiteurs. C’est pour leur montrer à peu près à quoi ressemble la distanciation. Gabriel Landry a la tâche de questionner les personnes sur leurs récents mouvements. Mais on ne demandera pas si elles sont allées au Restigouche, dit-il.

Roger Thériault est interprète à la maison Martin, là où l’on fabrique des balais. On ne peut pas entrer, une planche nous coupant l’accès. C’est comme ça partout.

«On va leur parler en étant éloigné et en faisant attention. On pourra créer un climat d’intimité malgré tout. Il faut s’habituer. Pas le choix.»

Dans la maison Mazerolle, Claudine Collin vit un rêve. Elle voulait depuis longtemps devenir interprète au VHA. Elle vient d’une grosse famille et sa grand-mère lui parlait beaucoup de son temps.

«Là, on va faire attention. Je fais à manger juste pour moi, alors que je devais en faire pour sept ou huit personnes avant. On va faire notre possible. S’il le faut, on fera des steppettes!», rigole-t-elle en attisant le feu du foyer.

Ça sent bon la mioche dans la maison Godin alors que dans la grange des Robin, Jean-Marie Haché répare un filet de pêche. Il ne jouera pas à la police pour avertir les gens de garder leurs distances.

«Ça va changer notre routine, c’est certain. Il faut trouver de nouvelles façons et se protéger. Mais comme on attend moins de visiteurs cet été, peut-être que ça ne sera pas si compliqué», juge-t-il.

On rencontre deux marcheurs. Julien et Rita Arseneault viennent de Petit-Rocher trois fois par semaine pour se dégourdir les jambes. Ils ont vu toutes les affiches vertes de distanciation et rouges de stations de lavage de main.

«Ça ne dénature pas trop le village, observent-ils. Je trouve ça intéressant. Mais on ne pensait jamais vivre une telle chose de notre vie.»

Hilda Power doit composer avec un environnement différent à la maison Cyr: les peignes à carder et le moulin à filer sont désormais à l’entrée. On veut que les gens en voient le plus possible.

«On va essayer de ne pas toujours raconter la même histoire. Il y a plein de choses à dire», affirme-t-elle avec un grand sourire.

Le moulin à farine ne fonctionnera pas de l’été, mais le forgeron continuera son travail. Malgré ses 19 ans seulement, Guillaume Pître-Godin en sera à sa quatrième saison au VHA.

«Ce sera différent et notre routine va changer, mais notre but reste le même pour les visiteurs, soit de voir des beaux bâtiments d’époque et de connaître notre histoire. Dans un sens, on est privilégié, parce qu’on pensait un bout que le Village n’ouvrirait peut-être pas cet été.»

Les vaches et les moutons broutent l’herbe fraîche, les chevaux hennissent et les poules picorent afin de trouver un bout de pitance. Comme quoi la situation de la COVID-19 ne dérange pas tout le monde…

Jamais bien loin

La sensation que la COVID-19 n’est jamais bien loin reste présente dans la partie moderne du VHA. Médéric Comeau, portant le costume de garagiste, admet que cette saison ne sera pas pareille aux autres.

«Mais ça va bien marcher quand même. Il y aura de l’adaptation. On sent aussi une fierté de pouvoir travailler ici cet été», a-t-il noté.

Mathieu Sonier est superviseur chez les interprètes. Il a aussi constaté la bonne humeur dans l’équipe, malgré les contraintes.

«Il faut s’accommoder et on est capable de le faire, pense-t-il. Notre mission auprès des visiteurs est de leur faire décrocher de la COVID-19. C’est ma 23e saison et je sais qu’elle ne sera pas pareille. Il faudra s’adapter et l’équipe a fait du gros travail pour bien préparer le site. Ils ont été de vrais petits soldats. On devra trouver d’autres histoires, d’autres connaissances et parler de différents sujets si on ne veut pas trouver notre journée ennuyante.»

Le Château Albert n’ouvrira que dans trois semaines et seulement cinq des 15 chambres seront disponibles à la fois. Dès les clients partis, elles seront barrées pendant deux jours et ensuite désinfectées. Les locataires n’auront droit à aucun livre, aucun jeu, devront commander leur déjeuner à l’avance.

Nada Chiasson et son équipe sont en mode rattrapage, malgré que 75% des réservations ont été annulées.

«Un groupe d’Allemagne doit venir en octobre et il n’a pas encore annulé. On se croise les doigts», espère-t-elle.

Dans le stationnement, Nancy Doiron et sa soeur Hélène Frigault, avec leurs trois enfants, viennent de terminer leur périple dans le passé. Elles ont bien aimé.

«C’était très correct dans les circonstances. Il y a des affiches partout, on ne peut pas entrer dans les maisons. Les interprètes viennent nous parler. Ça fait du bien de sortir de la maison, de changer la routine», lance Nancy.

Voilà. La visite est terminée. Constat? Le passé devra s’y faire; il devra côtoyer le présent. Pour encore un bon petit bout…