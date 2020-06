Les télésoins s’enracinent

Les Néo-Brunswickois semblent prendre goût aux services de soins virtuels offerts en cette période de pandémie. Selon un récent sondage, 77% aimeraient continuer d’en profiter une fois la crise terminée.

Est-ce que la pandémie sera le catalyseur vers un système de santé néo-brunswickois axé davantage sur les soins à distance?

Les trois médecins avec lesquels nous avons discuté, cette semaine, espèrent que oui.

Serge Melanson, médecin urgentiste et président sortant de la Société Médicale du Nouveau-Brunswick, estime que les soins virtuels constituent un outil bénéfique pour tous les pourvoyeurs de soins.

«Je vois les soins virtuels comme un outil qu’on offre aux médecins pour soigner leurs patients. Comme mon stéthoscope, il ne peut pas tout faire, donc il faut être conscient de ses limitations (…) mais ce qu’on a découvert durant la pandémie c’est qu’il a énormément de services qui peuvent être offerts virtuellement, et ce, avec la même qualité que lors d’un face à face.»

Le renouvellement de prescriptions, la gestion de certaines maladies chroniques et le suivi postopératoire avec un chirurgien sont des exemples de services qui peuvent, selon lui, facilement être offerts à distance.

M. Melanson témoigne que la médecine à distance est non seulement un moyen pratique, et dans certain cas plus rapide et sécuritaire, de soigner ses patients, elle a aussi le potentiel d’améliorer l’accès aux soins de santé.

«Nous avions identifié, même avant la pandémie, qu’il y avait un besoin pour ce genre de services afin de fournir un meilleur accès aux soins de santé aux patients qui ne peuvent pas se déplacer.»

L’arrivée de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick aura toutefois forcé la province à faire le saut.

Pris par surprise, le président sortant indique que la plupart de ses collègues, comme leurs patients, se sont accoutumés rapidement à la nouveauté.

«Veut veut pas, une fois qu’ils étaient forcés d’utiliser ces nouveaux moyens, ils ont reconnu que c’était très facile.»

Il ne reste qu’à voir si les soins virtuels actuellement offerts seront intégrés à long terme, comme les Néo-Brunswickois l’espèrent.

Pour l’instant, il s’agit toujours d’une mesure temporaire visant à prévenir la propagation du virus en réduisant les contacts et les déplacements.

Dans un communiqué, la Société Médicale se dit toutefois enthousiaste de travailler avec le gouvernement provincial pour «étendre et améliorer l’accès aux soins virtuels» post-Covid-19.

M. Melanson espère que les autorités reconnaîtront les avantages et la valeur d’intégrer la médecine à distance au système actuel.

À Bathurst, Marc-André Doucet, médecin de famille à la Clinique Médical Népisiguit, s’est largement appuyé sur les soins virtuels pour accompagner ses patients au cours des derniers mois.

Si la majorité des échanges sont effectués par téléphone, il souligne que certains de ses patients ont été inventifs en lui envoyant des photos de leurs préoccupations par courriel.

«Je suis entièrement pour de ce changement-là. C’est du positif et une bonne pratique gagnée de cette crise. Il a fallu évoluer rapidement avec la pandémie, mais je pense que finalement c’est un gain pour nous comme médecins et surtout pour la population.»

À travers la province, les médecins commenceraient tranquillement à utiliser la nouvelle plateforme sécurisée Zoom Santé pour accompagner leurs patients.

Si M. Doucet s’en tient toujours au téléphone pour l’instant, l’outil serait toutefois très profitable notamment pour les psychiatres du réseau Vitalité.

Pour sa part, le médecin généraliste estime que les soins à distance seront la nouvelle normalité, d’autant plus alors que le principe de distanciation sociale continuera d’être privilégié.

Au cours d’une même journée, il pourrait y avoir des consultations en personne, par téléphone et par internet.

Meilleur rendement

La docteure France Desrosiers, vice-présidente aux affaires médicales, formation et recherches au Réseau de santé Vitalité, considère que la médecine virtuelle est la voie de l’avenir.

Les soins à distance, a-t-elle témoigné, ont le potentiel d’améliorer à court et à long terme le rendement du système de santé.

«Nos principes de distanciations sociales et l’augmentation des standards de désinfection font en sorte que nous sommes plus lents entre chaque patient, nous sommes moins efficients et nous ne pourrons pas maintenir le même rendement si l’on ne s’adapte pas (…) Le maintien de la médecine virtuelle c’est donc le balancier, la contrebalance pour être capable de maintenir l’efficience.»

Avant tout, cette dernière argumente cependant qu’il faudra mettre en place des plateformes sécurisées pour permettre aux professionnelles d’innover.

«Pour l’instant, le système de santé n’est pas doté de plateformes sécurisées pour soutenir la télémédecine à grande échelle.»

La médecin, qui pratique la médecine familiale dans la Péninsule acadienne, aimerait voir l’inauguration d’une plateforme permettant aux médecins d’accéder de façon sécuritaire aux dossiers patients à partir de n’importe où.

«Même pour faire des prescriptions (…)», a-t-elle enchaîné. «Actuellement, les prescriptions par courriel ne sont pas acceptées. Il y a des choses à améliorer avant qu’on puisse offrir un service virtuel et le maintenir à long terme.»

Au-delà de la pandémie, Mme Desrosiers est convaincue que les soins virtuels pourraient augmenter la satisfaction des patients.

Elle demeure optimiste pour la suite.

Des patients séduits

Dans un récent sondage réalisé pour le compte de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, 77% des répondants auraient indiqué qu’ils étaient favorables à la continuité des soins virtuels après la pandémie.

Neuf Néo-Brunswickois sur dix ayant récemment profité de soins virtuels se sont déclarés satisfaits de l’expérience, bien qu’ils ont révélé qu’ils ne paieraient pas davantage pour ce service.

À l’échelle nationale, un sondage commandé par l’Association médicale canadienne (AMC) dresse un constat semblable.

Quelque 91% des Canadiens seraient satisfaits des consultations à distance avec leurs médecins, c’est-à-dire 17% de plus que ceux qui se sont déplacés aux urgences.

«Près de la moitié (47%) des Canadiens qui ont eu l’occasion d’utiliser les soins virtuels pendant la pandémie préféreraient une méthode virtuelle comme premier point de contact avec leur médecin à l’avenir», a écrit l’AMC dans un communiqué.

Au début du mois de mai, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 240 millions $ dans les services de médecine en ligne à l’échelle du pays.