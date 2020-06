Richard Losier, un monument dans la Péninsule, n’est plus

Richard Losier, un homme d’affaire, un bâtisseur et un philanthrope de la Péninsule acadienne, n’est plus.

M. Losier combattait un cancer. Il est décédé tôt mardi matin à l’âge de 84 ans.

En 1968, il a fondé avec un partenaire une petite société, Saint-Isidore Asphalte, qui deviendra l’une des entreprises les plus couronnées de succès de la Péninsule acadienne.

M. Losier lance son entreprise à partir d’un investissement initial de 25 600$. Avec ses 14 employés, il offre des services d’extraction de sable et de gravier, et de construction de routes, de rues et de ponts.

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 200 employés et le chiffre d’affaires s’élève à près de 22 millions de dollars. Elle dessert le Nouveau-Brunswick et une partie du Québec.

Il est aussi reconnu dans la région pour la construction de la station service Esso à Sheila, la fondation de Saint-Isidore Ready-Mix, de l’imprimerie du Quai, de la Librairie Le Bouquin, de Reproduction Atlantique (Fournitures industrielles JSR), du programme Succès Jeunesse Péninsule et de la fondation Alice et Lionel Breau, qui à ce jour a donné plus de 420 000$ en bourses d’études. Il a de plus présidé et siégé sur différents comités.

En 2016, il avait été récipiendaire du prix Reconnaissance du Gala Excellence de la Chambre de commerce du grand Tracadie-Sheila.

«J’aurais voulu en faire plus. Je n’en ai pas assez fait», avait affirmé M. Losier ce soir là.

En 2007, Richard Losier est devenu lauréat du concours national des Lauriers de la PME dans la catégorie Entreprise de transformation. Ce prix lui a été décerné par le Réseau national de développement économique francophone.

En 1997, l’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, l’a nommé membre à vie. Il a aussi accédé à l’Ordre des Régentes et des Régents de l’Université de Moncton en 1996.

Il a entre autres été nommé Entrepreneur de l’année par la Commission d’expansion économique de la Péninsule acadienne et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

Il est aussi membre du Temple de la renommée de la ville de Tracadie à titre de bâtisseur.