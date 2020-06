Vaccination obligatoire: l’opposition déplore des données incomplètes

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

L’opposition officielle déplore l’aspect fragmentaire des données sur la vaccination dans les écoles présentées par le gouvernement au premier jour du débat sur le projet de loi 11 à Fredericton.

Le projet de loi controversé sur la vaccination obligatoire dans les écoles et les garderies éducatives a finalement atteint l’étape du débat en comité législatif, mardi.

L’initiative du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, vise à éliminer les exemptions non médicales à la vaccination chez les élèves et les enfants qui fréquentent la garderie.

Durant le débat, M. Cardy a indiqué au député libéral Chuck Chiasson que son ministère attendait toujours les données de deux districts scolaires concernant le taux de vaccination dans leurs rangs.

Même si les districts sont obligés d’obtenir le dossier de vaccination de chaque élève, certains ont fait preuve de laxisme durant les dernières années, a précisé M. Cardy.

La pandémie de COVID-19 a également retardé les efforts de vérification de chaque dossier par la Santé publique, a indiqué le ministre.

Le ministère de l’Éducation et la Santé publique possède actuellement 85% des données nécessaires pour avoir un portrait complet de la situation concernant la vaccination chez les élèves et les enfants des garderies, selon Dominic Cardy.

C’est l’équivalent d’environ 80 000 dossiers, même si certains sont encore incomplets.

Le ministère a recensé jusqu’ici 1300 exemptions à la vaccination ou l’équivalent d’environ 1% des données disponibles.

La loi actuelle permet aux parents d’obtenir une exemption pour leurs enfants pour des raisons médicales, morales ou religieuses. Fredericton n’effectue pas la ventilation de ces exemptions pour chacune des trois catégories.

Le caractère incomplet des données présentées par le ministre Dominic Cardy est un sérieux problème, selon le député Chuck Chiasson.

«Je pense que c’est vraiment difficile lorsque nous essayons de prendre une décision et que nous n’avons même pas les informations pour pouvoir évaluer s’il y a un problème ou non.»

Le porte-parole de l’opposition officielle a notamment souligné que le nombre d’exemptions pour motif moral ou religieux que tente d’éliminer M. Cardy pourrait s’avérer très bas lorsque le véritable portrait de la situation sera connu.

«Il est possible qu’il y ait plus de demandes d’exemptions quand nous aurons tous les dossiers, mais ça se pourrait aussi qu’il y ait beaucoup plus d’enfants qui sont vaccinés que nous ne le réalisons», a indiqué M. Chiasson.

Dominic Cardy a répondu au député de l’opposition que son projet de loi était important même sans ces données puisqu’il permettra de lutter contre le mouvement anti-vaccination qui prend de l’ampleur selon lui.

«Il s’agit d’une menace qui s’accroît rapidement. L’Organisation mondiale de la santé a identifié le mouvement anti-vaccination comme l’une des plus dangereuses menaces pour la santé mondiale à l’heure actuelle.»

Plusieurs dizaines d’opposants à la vaccination obligatoire ont d’ailleurs manifesté une fois de plus bruyamment devant l’Assemblée législative durant le débat sur le projet de loi.

M. Cardy veut également assurer un niveau d’immunisation le plus élevé possible dans les écoles et les garderies pour permettre aux enfants dont le système immunitaire est déficient de fréquenter ses institutions sans danger.

«On ne parle jamais des enfants immunodéprimés qui ne sont pas à l’école aujourd’hui ou l’année précédente ou celle d’avant à cause de ça», a dénoncé le ministre.

Chuck Chiasson a également remis en question l’efficacité du projet de loi de M. Cardy puisque celui-ci n’oblige pas la vaccination du personnel des écoles et des garderies.

L’élu libéral est aussi inquiet du sort qui sera réservé aux enfants qui devront faire l’école à la maison parce que leurs parents ne voudront pas les faire vacciner.

M. Chiasson a été le seul député de l’opposition à avoir le temps de poser ses questions à Dominic Cardy avant la suspension du débat pour la soirée.

Il n’a notamment pas été question du recours à la clause dérogatoire dans le projet de loi 11 pour mettre la législation à l’abri d’éventuelles contestations devant les tribunaux.

Les trois partis d’opposition ont tous dit qu’ils étaient contre l’usage de cette clause controversée de la constitution canadienne.

Un amendement devrait être déposé par le Parti libéral ou le Parti vert afin d’éliminer ce passage du projet de loi.

Les quatre partis politiques représentés à l’Assemblée législative ont l’intention de laisser leurs députés voter librement sur ce projet de loi sans imposer la discipline de parti.

Certains députés du gouvernement, dont la procureure générale, Andrea Anderson-Mason, ont déjà exprimé leur désaccord vis-à-vis ce projet de loi.

Le débat doit se poursuivre mercredi.