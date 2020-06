COVID-19: quatre nouveaux cas mercredi au N.-B.

La Santé publique a rapporté quatre nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

Les nouveaux cas touchent deux personnes âgées entre 50 et 59 ans ainsi que deux personnes âgées entre 80 et 89 ans, tous dans la zone 5 (Restigouche). Il s’agit de deux patients et deux travailleurs du Manoir de la Vallée d’Atholville, le principal lieu d’éclosion dans la région.

Il y a 151 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 121 personnes se sont rétablies, y compris une personne dont le cas est lié à l’éclosion dans la zone 5. Il y a eu un décès, et il y a 29 cas actifs (dont 28 dans la zone 5). Cinq patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 35 263 tests de dépistage ont été réalisés.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell a également précisé que le nouveau cas annoncé dans la zone de Moncton mardi touche un travailleur étranger temporaire qui s’était mis en isolement pendant 14 jours et qui a subi un test de dépistage à son arrivée dans la province, comme l’exige la santé publique. Mme Russell a ajouté que cette personne demeurait en isolement et qu’elle avait eu très peu de contacts avec d’autres personnes.

Lors de son point de presse, Dre Russell a invité à plusieurs reprises les Néo-Brunswickois à faire preuve de bienveillance, de compassion et de respect envers les citoyens du Restigouche et les travailleurs étrangers temporaires.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé de son côté que les premiers ministres de l’Atlantique continuent de discuter de la possibilité d’ouvrir leurs frontières pour créer une «bulle atlantique».

«C’est quelque chose qui est toujours sur le radar. Ça pourrait arriver au début de l’été. Il faudra s’assurer que nous maîtrisons la situation dans chacune de nos provinces et que nous respectons les directives de la santé publique. Je crois que nous pourrons faire une annonce dans les prochaines semaines.»