Les crevettiers toujours ancrés

Alors que les crevettiers de la Gaspésie pourront bientôt amorcer leur saison, ceux du Nouveau-Brunswick naviguent toujours dans l’incertitude.

En début de semaine, plusieurs médias de la Gaspésie ont rapporté que les pêcheurs et les transformateurs de crevettes de la région de Gaspé se sont entendus sur un prix au débarquement, ce qui annonce un départ imminent des crevettiers du Québec.

Selon Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le prix pour la grosse crevette a été établi à 1,65$ la livre, celui de la crevette de taille moyenne à 1,35$ la livre et 0,84$ la livre pour la petite crevette.

À partir du 1er juillet, les prix seront de 1,20$ la livre pour la grosse crevette, 1$ la livre pour la crevette moyenne et 0,78$ pour la petite crevette.

Dans la Péninsule acadienne, où est concentrée l’industrie de la pêche aux crevettes du Nouveau-Brunswick, l’Association des crevettiers acadiens du Golfe (ACAG) attend toujours des nouvelles, indique le président, Michel Légère.

Mercredi matin, les deux principaux transformateurs de crevettes de la région, soit l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, à Lamèque et les Produits Belle Baie, à Caraquet, n’auraient toujours pas donné suite aux demandes de l’ACAG.

«Je ne peux vous dire ce qui va se passer», regrette M. Légère.

Les crevettiers de la Péninsule acadienne cherchent des conditions semblables à ceux de la Gaspésie.

«C’est positif pour eux. Les prix sont corrects. Ce n’est pas à ça qu’ils s’attendaient nécessairement, mais au moins ils peuvent sortir pêcher.»

Les zones de pêche fréquentées par les crevettiers de la Péninsule acadienne, au large de Sept-Îles, de l’île Anticosti et de la Côte-Nord, sont officiellement ouvertes depuis le 1er avril. Un secteur, situé au large de la Nouvelle-Écosse dans l’Océan Atlantique, est ouvert douze mois par année à la pêche, mais la pandémie mondiale a ralenti les marchés mondiaux et les transformateurs rapportent de grands volumes d’inventaire.

La crevette nordique pêchée par les crevettiers acadiens est particulièrement appréciée par les consommateurs du Royaume-Uni et des pays scandinaves.

Au Royaume-Uni, la crevette est particulièrement populaire dans les stades de football. Mais la plupart des matchs du Premier League ont été annulés au printemps en raison de la pandémie de la COVID-19. Même si les matchs vont bientôt reprendre, ils se produiront dans des stades vides.

Mesures d’urgence

Pour tenter de limiter les conséquences de la crise sanitaire, des organismes de pêche aux crevettes de l’est du Canada ainsi que six communautés autochtones réclament des mesures d’urgence supplémentaires du gouvernement fédéral.

Le ministère des Pêches et des Océans a déjà annoncé un plan d’aide d’environ 500 millions $ aux pêcheurs, mais les crevettiers demandent au fédéral d’aller un peu plus loin dans son aide en éliminant les coûts de permis de pêche pour la saison 2020, en modifiant les critères d’accessibilité au programme d’assurance-emploi et en augmentant le montant maximal offert dans le cadre du programme de soutien aux entreprises de 40 000$ à 120 000$, avec une augmentation de la portion non remboursable du prêt.

Le fédéral n’a pas l’intention de modifier son plan d’aide.