Les PME du Nouveau-Brunswick se portent un peu mieux qu’ailleurs

Signe d’une certaine relance de l’économie provinciale, 59% des PME du Nouveau-Brunswick sont complètement ouvertes.

C’est ce qui ressort d’un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) mené auprès de ses membres à travers le pays.

Ce coup de sonde démontre que c’est d’ailleurs au Nouveau-Brunswick où l’on retrouve la plus grande part d’entreprises ouvertes dans tout le pays.

À titre d’exemple, à peine 24% des PME de Terre-Neuve-et-Labrador sont en activités, selon la FCEI.

À l’échelle du pays, 44% des PME sont ouvertes. Ce pourcentage se situait à 38% il y a deux semaines.

«La réalité est que le Nouveau-Brunswick est la province qui a le plus rapidement levé certaines restrictions qui avaient été imposées aux entreprises. Ça se reflète dans les données contenues dans notre portrait des PME», a expliqué Louis-Philippe Gauthier, le directeur des affaires provinciales pour le Nouveau-Brunswick à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Certaines données du sondage démontrent toutefois que la pandémie de COVID-19 continue de faire mal aux entreprises d’ici.

Ainsi, la FCEI a constaté qu’à peine 17% de ses entreprises membres au Nouveau-Brunswick réalisent actuellement un chiffre d’affaires qui s’apparente aux périodes de l’avant-COVID.

«Ce n’est pas parce que les entreprises ont pu rouvrir leurs portes à nouveau et que certaines restrictions ont été levées qu’elles peuvent nécessairement opérer à plein régime. Les données démontrent que la plupart des entreprises ne brassent pas des affaires comme à l’habitude, que le chiffre d’affaires est en bas de la normale», a affirmé Louis-Philippe Gauthier.

«Tout ça nous montre que les impacts de la COVID-19 sont encore bien là, et qu’ils seront présents pendant encore un bon moment. La question est de savoir si nos entreprises vont pouvoir survivre à tout ça», a ajouté le représentant de la FCEI.

L’enquête récente menée par l’organisme qui représente plus de 110 000 PME à travers le pays montre également qu’il y a de nombreuses différences régionales et sectorielles qui subsistent. Ainsi, certains secteurs, notamment celui de l’agriculture et de la construction semblent se tirer un peu mieux d’affaire, avec un pourcentage d’ouverture des activités qui se chiffre à 73%.

À l’inverse le secteur de la restauration et de l’hébergement, demeurent encore à ce jour largement fermés, avec un taux d’à peine 13% d’activités et un pourcentage infime des ventes habituelles se chiffrant à 5%. – SL