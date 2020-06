Maritime Iron propose d’acheter la centrale de Belledune, mais Higgs est sceptique

Si le recul d’Énergie NB a pris Maritime Iron par surprise, l’entreprise n’a pas tardé à rebondir. Dans une lettre envoyée au premier ministre, mardi, les promoteurs de Toronto proposent d’acheter la centrale de Belledune.

Il y a quelques jours seulement, Énergie NB annonçait qu’elle ne poursuivrait pas les négociations en lien avec la construction d’une nouvelle usine de transformation de minerai près du port de Belledune.

Le projet aurait coûté trop cher aux clients de la centrale, selon Keith Cronkhite, le président-directeur général de la société de la Couronne.

Quelle que soit la raison, cette décision fait mal à Maritime Iron qui, comptait collaborer avec Énergie NB non seulement pour pouvoir ses besoins énergétique, mais aussi pour «recycler» un sous-produit gazeux issu de son processus de transformation.

Après s’être dits «surpris» et «déçus» dans un communiqué la semaine dernière, les promoteurs sont plutôt passés en mode solution, mardi.

«Nous maintenons notre engagement envers ce projet et souhaitons poursuivre les discussions avec vous et votre gouvernement dans le but de réaliser cette initiative économique importante dont les contribuables pourront bénéficier», a-t-elle écrit dans une lettre adressée au premier ministre Blaine Higgs.

Notant qu’il y a encore différentes possibilités à envisager, le groupe torontois a exprimé qu’il est encore trop tôt pour jeter l’éponge.

«Un facteur clé des discussions a été l’impact de nos besoins en électricité sur la capacité existante du réseau. Nous sommes prêts à examiner plusieurs options pour résoudre ce problème, y compris des scénarios comprenant l’achat de la centrale électrique de Belledune», a-t-elle avancé.

La compagnie suggère que l’acquisition de la centrale – qui pourrait fermer d’ici 2030 si elle n’arrive pas à réduire ses émissions globales de GES – pourrait donner plus de flexibilité financière à Énergie NB.

Le producteur pourrait en retour acheter de l’énergie d’autres sources, investir dans la capacité de production, ou encore rembourser la dette et réduire les paiements d’intérêts.

«Des solutions créatives sont possibles pour répondre aux besoins à court terme de la province, tout en construisant une économie durable pour l’avenir. Cela contribuerait à stimuler l’activité économique dans le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à positionner le Nouveau-Brunswick comme un leader nord-américain dans un secteur stratégique mondial.»

Le dossier Maritime Iron mijote depuis plus de deux ans et a franchi quelques étapes préliminaires depuis.

Récemment, par exemple, l’examen initial des documents soumis au gouvernement provincial dans le cadre de l’étude d’impact environnementale a été complété.

La société avait aussi signé une entente avec trois communautés mi’kmaqs de la région en juillet dernier.

Le projet de l’usine Maritime Iron a toutefois fait l’objet de plusieurs critiques au cours des derniers mois, d’autant plus depuis qu’un rapport rendu public a dévoilé que la nouvelle usine produirait à elle seule environ 1,8 million de tonnes de GES par année, devenant le troisième plus grand émetteur de la province.

Face à l’opposition, la société souligne que les technologies novatrices proposées pour transformer les lingots de fer et son emplacement plus avantageux pour le transport des marchandises peuvent réduire les émissions à l’échelle globale.

D’autant plus, auprès d’une communauté rurale comme celle de Belledune, ou la fermeture de la fonderie Brunswick a récemment entraîné la perte de 420 postes à salaire élevé, Maritime Iron mise sur la création d’emplois et le développement économique.

Si le projet devait se concrétiser, il pourrait générer jusqu’à 1000 emplois pendant la période des travaux, 200 emplois permanents et des retombées économiques non négligeables pour le nord de la province.

«Notre projet contribuera plus de 1,5 milliard $ aux finances de la province par le biais de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu sur plus de 30 ans d’activité, en plus de soutenir les entreprises et les communautés locales dans toute la province. Les avantages nets de ce projet dépassent de loin les problèmes perçus ou les coûts potentiels pour les contribuables», a voulu souligner la société dans la même lettre adressée au premier ministre.

«Les nouveaux venus du secteur industriel, y compris ceux qui sont uniques comme Maritime Iron, pourraient nécessiter des investissements en infrastructure de la part de la province pour permettre le développement économique.»

Il est à noter que parmi les sceptiques, plusieurs maires, conseillers et acteurs communautaires de la région Chaleur ont témoigné à l’Acadie Nouvelle qu’ils étaient en faveur du projet plus tôt cet hiver.

Plusieurs anciens employés de la Fonderie Brunswick et de la Mine Caribou, à Bathurst, se croisaient aussi les doigts pour la réalisation de cette usine.

Réaction du premier ministre

En mêlée de presse, mardi, le premier ministre Higgs a brièvement réagi à la lettre de Maritime Iron.

«À ce moment, je pense devoir en savoir beaucoup plus sur la viabilité du projet», a-t-il répondu à savoir s’il serait prêt à entreprendre des négociations avec le groupe.

«Énergie NB a effectué une analyse très approfondie et est arrivée à cette décision. Je ne veux pas m’impliquer politiquement dans ce processus de décision puisqu’en fin de compte, ça fait mal à notre province si le projet n’est pas viable.»

Pour ce qui en est de la proposition d’acheter la centrale, M. Higgs ne semblait pas séduit par l’idée.

« (…) Elle est désigné pour cesser ses opérations en 2030 pour atteindre les cibles d’émission (GES) fixées par la province», a-t-il simplement rappelé.

Le premier ministre a noté qu’il serait injuste d’imposer des taxes supplémentaires aux Néo-Brunswickois pour un projet qui n’est pas viable économiquement.

«J’aimerais bien voir un projet d’envergure se concrétiser, spécialement dans la région de Belledune, parce qu’elle peut certainement s’en servir. Mais il faut que ce soit quelque chose que les payeurs de taxes peuvent (justifier). J’ai toujours dit que si ce projet était logique économiquement, j’étais intéressé et jusqu’à présent j’ai été un partisan.»

M. Higgs respecte toutefois la décision d’Énergie NB et le fait qu’elle a été prise dans le meilleur intérêt de la centrale et ses clients.