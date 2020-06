Baleines noires: les mesures volontaires peu efficaces

Les navires seraient peu nombreux à réduire leur vitesse dans une zone de ralentissement volontaire du détroit de Cabot, un passage essentiel pour les baleines noires, révèle une analyse réalisée à la fin mai par Oceana Canada.

L’organisme voué à la protection des océans demande à Transport Canada de trancher et de rendre le ralentissement obligatoire dans le détroit de Cabot.

Au début de l’hiver, Pêches et Océans Canada et Transport Canada ont annoncé de nombreuses mesures pour mieux protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce menacée. Selon le secteur, les navires doivent obligatoirement réduire leur vitesse à huit nœuds ou à dix nœuds du 28 avril au 15 juin et du 1er octobre au 15 novembre.

Dans le détroit de Cabot, situé entre le Cap-Breton et l’île de Terre-Neuve, on demande aux navires de réduire leur vitesse à dix nœuds, mais sur une base volontaire seulement.

En utilisant les données de l’organisme Global Fishing Watch, Oceana Canada a révélé qu’environ 72% des navires n’ont pas respecté le ralentissement volontaire à 10 nœuds entre le 19 et le 25 mai 2020. La vitesse la plus élevée observée durant cette période était celle d’un cargo canadien qui voguait à 21,1 nœuds (l’équivalent d’environ 40 km/h).

«Dans un secteur où la vitesse représente souvent un avantage concurrentiel, nous craignons qu’un ralentissement volontaire ne dissuade les exploitants de navires de respecter la limite de vitesse et ne confère un avantage injuste à ceux qui ne la respectent pas – certains d’entre eux naviguent à près du double de la vitesse recommandée», dit Kim Elmslie, directrice de campagne chez Oceana Canada.

«Le niveau élevé de non-conformité et l’absence de conséquences constituent une menace réelle pour les baleines noires individuelles et la survie de l’espèce dans son ensemble.»

Il ne reste qu’environ 400 baleines noires dans le monde. Environ le tiers serait des femelles en mesure de procréer. Des études ont démontré que de ralentir la vitesse des navires à 10 nœuds ou moins dans les secteurs où les baleines peuvent être présentes permet de réduire le taux de mortalité des collisions de 86%.

Le détroit de Cabot demeure la principale voie d’accès pour les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Le mammifère marin a été aperçu pour la première fois dans l’ouest du golfe du au début mai.

Des études ont également démontré que les femelles gestantes et les mères avec leurs veaux sont plus susceptibles d’être impliquées dans une collision avec un navire, car elles passent plus de temps à la surface. Un nouveau-né a déjà été heurté en eaux américaines cet hiver et est présumé mort. Au moins 10 baleines noires ont été tuées l’an dernier. Seulement sept naissances ont été observées durant l’hiver. Un total de 22 baleines sont mortes dans les eaux canadiennes entre 2017 et 2019.

«Les navires ne respectent pas la limite volontaire de vitesse dans le détroit de Cabot, c’est pourquoi cette mesure doit être rendue obligatoire avant qu’il ne soit trop tard. Chaque mort rapproche l’espèce de son extinction.»

L’Acadie Nouvelle a contacté Transport Canada jeudi, mais on ne nous a pas répondu au cours de la journée.