Centre aquatique et sportif: Dieppe poursuit des entreprises de construction

Le Centre aquatique et sportif de Dieppe. - Photo: Ville de Dieppe

Dans un avis de poursuite à l’intention d’entreprises de construction, la Ville de Dieppe allègue que de l’humidité et de la pourriture ont été retrouvés dans les murs du Centre aquatique et sportif en 2019.

Le Centre aquatique et sportif de Dieppe, érigé en 2007 et en 2008 par les entreprises EllisDon et Concorde Atlantic, aurait été construit avec négligence, selon l’avis de poursuite déposé en mars dernier, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

Après la signature d’un accord de construction avec la Ville de Dieppe, Concorde Atlantic aurait engagé l’entreprise Ellisdon pour mener à bien le projet.

Dix ans après sa construction, à l’été 2018, on y aurait constaté de la condensation, des niveaux élevés d’humidité, de l’infiltration d’eau et des taches sur les murs intérieurs.

En 2019, après avoir examiné l’intérieur du toit et des murs du bâtiment, on y aurait remarqué des «parties pourrites» et des «matériaux pourris».

La Ville allègue que ces dommages ont été causés par l’absence d’une membrane pare-vapeur qui serait manquante ou dont l’installation n’aurait pas été complétée.

La Ville de Dieppe cherche à obtenir des dédommagements de la part des deux entreprises pour le coût des réparations de ces défauts de construction en plus d’un remboursement de ses frais juridiques.

Ellisdon et Concorde n’ont pas encore déposé d’intention de présenter une défense, et les allégations présentes dans l’avis de poursuite de Dieppe n’ont pas été prouvées en Cour.

En réponse à des questions de l’Acadie Nouvelle, un porte-parole d’EllisDon, Dustin Luchka, affirme que l’entreprise n’a encore reçu aucune information sur cette poursuite.

L’Acadie Nouvelle a également tenté à plusieurs reprises de joindre Concorde Atlantique au numéro associé à l’adresse mentionnée dans l’avis de poursuite, mais on n’a pas répondu à nos appels, et il n’y avait pas de boîte vocale.