État d’urgence: le gouvernement Higgs veut accorder davantage de pouvoir aux policiers

Un projet de loi pour accorder davantage de pouvoirs aux agents de la paix en cas d’état d’urgence suscite une flambée de critiques de la part des partis d’opposition.

Le projet de loi 49 déposé cette semaine à l’Assemblée législative par le ministre de la Sécurité publique propose notamment de clarifier les pouvoirs des agents de la paix lorsque l’état d’urgence est déclaré.

Le gouvernement souhaite «préciser clairement» que les agents de la paix ont le pouvoir de stopper des gens, de leur demander de présenter des documents et de mener des enquêtes afin de faire respecter l’état d’urgence.

Les chefs des partis d’opposition estiment toutefois que le passage prévu à cet effet dans le projet de loi du ministre Carl Urquhart va beaucoup trop loin.

Ils craignent entre autres que les policiers obtiennent le droit de stopper quelqu’un sans raison simplement pour vérifier son identité.

«Je ne pense pas que c’est acceptable en démocratie. Le Parti libéral et les valeurs libérales nous demandent de protéger les droits des citoyens et de défendre la Charte des droits et libertés», a déclaré le chef Kevin Vickers.

«Cette section du projet de loi n’est pas appropriée à mon avis en démocratie et notre parti va faire de son mieux pour s’opposer au projet de loi si ça reste dans les changements proposés», a déclaré celui qui a fait carrière dans la GRC.

Les contrôles policiers arbitraires, aussi connus sous le nom de «fichage» (carding» en anglais), est une pratique policière souvent dénoncée par ceux qui militent pour les droits des personnes racisées parce que celles-ci en sont plus souvent victimes que les Blancs.

Le chef du Parti vert, David Coon, a émis les mêmes préoccupations que Kevin Vickers à la lecture du projet de loi 49.

«Il s’agit d’une approche excessive et nous présenterons un amendement pour résoudre ce problème», a-t-il confié.

S’il admet que les agents de la paix ont besoin de plus d’autorités aux frontières durant la pandémie de COVID-19, M. Coon affirme que le projet doit être resserré.

«Ces pouvoirs doivent être réduits de manière significative et localisés aux frontières, sinon c’est beaucoup trop large.»

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, a également émis d’importantes préoccupations concernant le projet de loi 49.

«J’ai toujours été pour un plus petit gouvernement, moins de gouvernement, pour permettre aux gens d’être les plus libres possible. Je pense que ce projet de loi empiète sur ce principe», a-t-il indiqué.

Puisque le gouvernement de Blaine Higgs est minoritaire, il aura besoin de l’appui d’au moins quatre députés de l’opposition pour faire adopter son projet de loi sans modification.

Le premier ministre et son ministre de la Sécurité publique se sont toutefois montrés très ouverts à modifier leur projet de loi pour rassurer les partis d’opposition.

«Ça sera devant l’Assemblée et je suis sûr que mes collègues se pencheront sur la question et diront « nous devons modifier ceci ou nous devons changer cela » et c’est ça le processus», a souligné M. Higgs.

«Je m’attends à ce que (le projet de loi) ait l’air très différent après être passé devant l’Assemblée.»

Blaine Higgs a répété que l’intention du gouvernement était de clarifier le pouvoir des agents de la paix aux frontières durant l’état d’urgence et pas de leur accorder de vastes nouveaux pouvoirs.

Selon le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart, la Loi sur les mesures d’urgence accorde déjà aux agents de la paix le pouvoir de stopper les gens aux frontières du Nouveau-Brunswick.

Il affirme toutefois que certaines personnes ont remis en question cette autorité en raison de la façon dont la loi est formulée.

«J’ai reçu un avis juridique selon lequel, en vertu de la présente ordonnance que j’ai rendue, il n’y a pas de problème (mais) il y en a certains qui disent « où est-ce que ça se trouve dans la loi?’’», a-t-il illustré.