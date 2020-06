Moncton: la GRC se dit outillée pour lutter contre le racisme

Le surintendant Tom Critchlow de la GRC de Codiac assure que la police a les outils nécessaires pour lutter contre le racisme et les préjugés inconscients chez ses agents.

Dans la foulée de la mort de l’autochtone Chantel Moore sous les balles d’un policier d’Edmundston, le ministre des Affaires autochtones du N.-B, Jake Stewart, a affirmé qu’il existe un racisme systémique au sein du système judiciaire et des corps policiers au N.-B.

Jeudi, le premier ministre Blaine Higgs s’est rangé derrière son ministre en appuyant l’idée d’une enquête sur la question.

Le policier à la tête de la GRC de Codiac – qui dessert Moncton, Dieppe et Riverview – croit que le détachement a des mécanismes en place pour éliminer les préjugés chez ses policiers.

«Les biais inconscients, il y en a ici, mais s’il y a du racisme ou de la discrimination, il n’y a pas de place pour ça, on ne le tolère pas, et si c’est quelque chose qui arrive, on le règle et on a des mécanismes (pour le faire)», a dit le surintendant Critchlow lors d’une réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac (ARPC) jeudi soir.

L’APRC est l’organisme administratif chargé d’assurer une surveillance civile de la GRC de Codiac. Elle se réunit par vidéoconférence pendant la pandémie.

M. Critchlow assure également que certains policiers de son détachement seront prochainement munis de caméras corporelles.

La Commissaire de la GRC au niveau national, Brenda Lucki, a annoncé que certains membres porteraient ces caméras dans l’exercice de leurs fonctions après une conversation avec le premier ministre Justin Trudeau.

Tom Critchlow affirme que les policiers ne rechigneront pas à adopter les caméras, bien que le détachement de Codiac n’en utilise pas actuellement.

«On veut des caméras. C’est un autre outil dans nos poches», dit-il, ajoutant que cela permettra une meilleure transparence et une reddition de comptes.

Unité de crise

La mort de George Floyd aux États-Unis en mai en a poussé plusieurs à réclamer qu’une part du financement de la police soit plutôt versé aux services sociaux. C’est le mouvement «Defund the police».

Charles LeBlanc, président de l’APRC et conseiller de Moncton, estime que la GRC de Codiac a une longueur d’avance en cette matière. Elle dispose d’une unité de crise mobile chargée de répondre aux besoins de santé mentale de la population.

Cette unité est active 7 jours sur 7, de midi à 22h, en partenariat avec les deux régies de santé. Elle permet à des travailleurs sociaux accompagnés de policiers de répondre aux appels reliés à la santé mentale.

M. LeBlanc croit toutefois que cette unité pourrait fonctionner 24 heures sur 24 moyennant davantage de soutien financier de la part du gouvernement provincial.

«Si on peut entrer en partenariat avec la province et redistribuer des fonds, je pense que c’est la bonne chose à faire. L’unité de crise mobile devrait fonctionner 24 heures par jour, et ce sont des choses pour lesquelles on doit militer activement», croit le conseiller.

Perception du crime

Par ailleurs, Charles LeBlanc a présenté un sondage sur la perception de la population face aux services policiers et au taux de crime.

Près de sept répondants sur dix (69%) croient que le taux de crime a augmenté dans le Grand Moncton, une hausse de 14% par rapport à l’an dernier.

Selon le sondage, 42% des résidents croient maintenant que la GRC devrait prioriser la lutte contre la drogue et les crimes qui y sont associés, contre seulement 25% en 2019.

Néanmoins, 73% des personnes sondées se disent satisfaites des services offerts par la GRC, contre 74% l’an dernier.

La très grande majorité des citoyens, soit 94%, se sentent en sécurité dans leur communauté, une augmentation d’un pour cent par rapport à 2019.

Le sondage a été mené du 30 janvier au 8 mars par la firme Narrative Research auprès de 514 répondants de 18 ans ou plus de la région du Grand Moncton. Le sondage de 2019 avait 400 répondants.

La marge d’erreur n’était pas inscrite dans la présentation des résultats du sondage dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.