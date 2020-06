UNI: les succursales de Kedgwick, de Paquetville et de Memramcook sur le point de rouvrir

Les citoyens de Kedgwick n’ont plus à craindre pour l’avenir immédiate de leur succursale d’UNI Coopération financière. La coopérative a confirmé jeudi la réouverture partielle et progressive de trois succursales.

C’est la succursale de Memramcook (17 juin) qui ouvrira le bal des prochaines réouvertures, suivie et de celles de Paquetville (22 juin) et de Kedgwick (29 juin).

La remise en service de ces trois établissements se fera de manière progressive, soit à raison de trois jours semaine pour commencer, les lundi, mercredi et vendredi.

La nouvelle a été annoncée par le biais d’un communiqué d’UNI.

L’institution financière mentionne que des travaux sont nécessaires avant la réouverture afin de répondre aux exigences de mesures sanitaires nécessaires en temps de pandémie.

Elle indique également que d’autres annonces de réouverture suivront au courant de l’été selon l’évolution de la pandémie. En plus des trois succursales annoncées, 17 demeurent toujours fermées.

La nouvelle est bien accueillie à Kedgwick où la grogne était particulièrement forte depuis quelque temps.

«On est content, c’est indéniable. Notre caisse est une institution importante pour la communauté et son développement. On l’a dit aux gens d’UNI et on est très heureux de voir qu’ils ont compris», exprime Guillaume Deschênes-Thériault, citoyen de Kedgwick.

M. Deschênes-Thériault est derrière la pétition et la mobilisation populaire réclamant une réponse claire d’UNI face au sort réservé à la succursale de Kedgwick, à court et à long terme. Car il y a encore une semaine, ni la mairesse de l’endroit, ni la chambre de commerce et ni les citoyens ne pouvaient obtenir une confirmation de l’institution financière.

M. Deschênes-Thériault ignore si cette décision d’UNI est le résultat de la mobilisation citoyenne.

«Les membres avaient des interrogations légitimes, et l’absence de réponse nous a tous inquiétés. D’où l’idée de la pétition et de la mobilisation. À savoir si la pression que nous avons exercée sur l’institution financière a contribué à ouvrir plus rapidement notre succursale, je ne sais pas. Mais ça n’a certainement pas nui. Après tout, on a eu nos réponses», estime-t-il, soulignant que la pétition a franchi le cap des 1000 signataires.

«On a vu une belle mobilisation dans ce dossier, une belle collaboration entre la communauté, les gens d’affaires et la municipalité. L’appui a été immédiat de la part de tout le monde, même de l’extérieur de Kedgwick. Cette mobilisation a envoyé un message clair, soit que les gens d’ici tiennent à leur caisse, qu’elle est une institution importante et qu’on ne veut surtout pas la perdre. Ni aujourd’hui, ni demain, ni dans deux ans», ajoute M. Deschênes-Thériault.

Selon ce dernier, le message envoyé à UNI pourrait d’ailleurs être relégué à bien d’autres institutions.

«Je crois que la rapidité des gens à se mobiliser pour cette cause démontre sans aucun doute que la population de Kedgwick en a assez de voir ses services être constamment la proie de réductions et de coupures. Les gens ont le sentiment d’avoir déjà amplement donné à ce chapitre et sont prêts à lutter pour conserver les acquis qui restent», estime-t-il.

Outre la réouverture des points de service de Kedgwick, Memramcook et Paquetville, UNI a profité de l’occasion pour annoncer un prolongement des heures d’ouverture des points de services les plus achalandés. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 22 juin. Les établissements en question et les nouvelles heures seront affichés sur le site web d’UNI.