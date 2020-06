COVID-19: les adeptes du yoga flottent sur un nuage

Les yogis ont pu retourner à leur tapis, la semaine dernière, après plusieurs semaines de confinement. Voici comment ils s’adaptent au temps de la COVID-19.

Au studio Happy Lemon, à Riverview, les adeptes de yoga se désinfectent les mains et répondent à une série de questions dans le stationnement avant d’entrer, un à un, dans la petite pièce colorée.

Une fois à l’intérieur, ils s’installent sur un des marqueurs posés au sol pour assurer la distanciation sociale et enlèvent leur masque, qui était obligatoire jusque là.

Enfin, la relaxation peut commencer.

S’adapter à la nouvelle normalité

Trish Leclair, la propriétaire de Happy Lemon, a repris ses activités, lundi, soit quatre jours après que le gouvernement ait donné le feu vert.

«C’était super! La première journée qui semblait normale depuis longtemps», a-t-elle témoigné.

Même si l’instructrice a dû réduire la capacité de ses classes, elle indique que l’essentiel était de retrouver un sentiment de communauté.

«C’est ça l’essentiel… de se sentir comme si nous sommes compris et entourés.»

Au cours du confinement, la Néo-Brunswickoise avait continué d’offrir à ses étudiants des classes en ligne.

Ne sachant pas ce que la pandémie réserve dans les mois à venir, elle reconnaît aujourd’hui la valeur d’une communauté virtuelle.

«Je suis en train de réfléchir à comment m’y prendre à l’avenir. Nous ne savons pas ce qui peut se passer la semaine prochaine, donc j’aimerais créer une communauté virtuelle, ou les étudiants pourraient continuer d’échanger entre eux et être préparés au cas ou nous devons retourner en confinement.»

Mme Leclair compte aussi profiter du moment présent pour enseigner à ses élèves comment poursuivre leur pratique à la maison.

«Je crois en tant qu’enseignante de yoga que nous devons apprendre à nos élèves à internaliser leur pratique afin qu’ils n’aient plus besoin de studio ou de local fixe.»

Le yoga, rappelle-t-elle, est pour plusieurs un mécanisme d’adaptation qui peut être bénéfique en situation de stress.

Le boom du yoga extérieur

Sylvie Léger enseigne le yoga depuis près de 25 ans et est la propriétaire de Atlantic Mind & Body Balance dans la région Chaleur. – Gracieuseté.

À Petit-Rocher, Sylvie Léger s’apprête elle aussi à recommencer ses classes dans les semaines à venir.

L’instructrice, qui louait auparavant quelques locaux dans la région Chaleur, a pourtant décidé de se réinventer en cette pandémie.

«J’aime bien dire que nous sommes un studio mobile. Surtout ces temps-ci, ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise d’assister aux classes inférieures, donc on peut se déplacer, chez eux, dans leurs cours arrière, tant qu’il n’a pas trop de mouches», a lancé l’adepte de yoga en riant.

Mme Léger avait déjà l’habitude de transmettre sa passion à l’extérieur, soit à la plage de Beresford et de Bathurst par le passé.

Cet été, elle compte toutefois profiter à 100% du plein air pour assurer la distanciation sociale.

«Les gens ont besoin de leurs propres tapis puisqu’on ne peut pas partager», a-t-elle rappelé.

«Le port du masque n’est toutefois pas nécessaire. De toute façon, ce ne serait pas bon pour nous de respirer la même aire tout au long de notre pratique.»

L’instructrice devine que de plus en plus de gens se tourneront vers le yoga et la méditation en raison du stress causé par la crise.

Points d’interrogations pour certains studios

Le studio Happy Lemon, à Riverview, a recommencer ses classes lundi. – Gracieuseté.

Du côté du studio Bend City Yoga, à Moncton, la propriétaire Gail Collins est toujours à la recherche d’un nouvel espace pour enseigner.

Plus tôt cet hiver, lorsque la COVID-19 est arrivée au Nouveau-Brunswick, cette dernière avait pris la décision de cesser la location de son studio pour minimiser les répercussions financières.

«J’attends actuellement une confirmation pour un nouvel espace. Nous ne voulons certainement pas précipiter les choses puisque l’avenir du studio en dépend.»

Si Bend City n’a plus de «chez-soi», il demeure tout de même actif, notamment sur Facebook.

«Depuis le début du confinement, nous avons eu plusieurs nouveaux abonnés sur Facebook… plusieurs centaines même.»

La propriétaire espère que ces nouveaux visages seront au rendez-vous à la réouverture du studio.

«Ce n’est pas la meilleure des situations, mais je pense que de belles choses en ressortiront.»

Mme Collins s’est dite impatiente de renouer avec ses élèves.

C’est surtout l’énergie et l’atmosphère des classes en groupe qui lui manque depuis la fermeture.

Retour aux siens

Nancy Chamberlain était l’une des premières à retourner au Pure Balance Yoga, à Bathurst, samedi matin.

La mordue de sports, qui pratique le yoga depuis plusieurs années, s’est dite heureuse de se replonger dans l’ambiance du studio après plusieurs semaines à la maison.

«Pure Balance dégage toujours une ambiance calme. Peu importe mon humeur lorsque j’y entre, j’en ressors toujours plus sereine.»

La femme de Bathurst note qu’elle était aussi ravie de revoir les enseignantes et les autres adeptes de yoga qu’elle côtoie régulièrement en classe.

«Aussitôt que je m’installe sur mon tapis, je me sens comme si je fais partie d’une famille ici.»

Cette dernière raconte qu’elle a croisé certaines de ces connaissances pendant la période de confinement et qu’une d’entre elles a même pris la peine de se s’arrêter dans un stationnement pour la saluer.

«C’est ce genre de personne qu’on retrouve ici», s’est-elle exclamée, touchée par cet acte.

«Le yoga ressort souvent le meilleur de nous-même.»

Mardi après-midi, Mme Chamberlain se préparait pour une autre classe.

Elle explique que le temps passé au studio sont des moments très précieux, sans distractions ni obligations, qui lui permettent de maintenir une bonne santé mentale… surtout en pandémie!