Les élèves du secondaire passeront moins de temps en classe en septembre

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. Photo: Mathieu Roy-Comeau.

Les élèves du secondaire passeront moins de temps en classe à partir de la prochaine rentrée scolaire afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

Dès septembre, l’apprentissage des élèves de la 9e à la 12e année se fera en classe et à distance.

Les adolescents feront notamment des travaux en ligne, des projets guidés à la maison et éventuellement des stages.

Ils devraient être en classe environ une journée sur deux, selon le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

«Mais laissez-moi être clair, l’apprentissage à plein temps sera obligatoire», a assuré Dominic Cardy lors d’un point de presse, vendredi.

En classe, les élèves du secondaire devront maintenir une distance d’un mètre entre eux.

Les élèves de la maternelle à la 8e année seront en classe à temps plein.

Les élèves du primaire resteront dans le même groupe (ou la même bulle) tout au long de la journée afin de réduire le nombre de contacts entre individus.

«Ces groupes seront physiquement éloignés tout au long de la journée scolaire et les périodes de transition comme l’arrivée à l’école, les pauses et les dîners seront échelonnées», a indiqué M. Cardy.

Certaines salles de classe seront organisées en plus petits groupes au primaire, en fonction du niveau scolaire.

Les élèves de la maternelle à la deuxième année seront environ 15 par classe. Ceux de la 3e à la 5e année seront aussi en groupes réduits si la disponibilité du personnel enseignant le permet.

«J’ai déjà souvent parlé de la pénurie d’enseignants que nous vivons au Nouveau-Brunswick. Nous allons faire de notre mieux pour que les groupes soient d’une taille appropriée, mais ça dépendra de cette réalité.»

L’accès du public aux établissements scolaires sera limité aux élèves, au personnel scolaire et aux gens dont l’accès a été autorisé au préalable par la direction.

Les élèves, le personnel et les visiteurs seront soumis à un processus de dépistage.

Les élèves et leur famille en plus du personnel devront se surveiller pour l’apparition de symptômes décrits par la Santé publique et rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien.