Des visites extérieures qui remontent le moral dans les foyers

Lina Comeau et Géraldine Doucet ont hâte de retourner à leur routine après la pandémie. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

Les visites extérieures étant maintenant permises dans plusieurs foyers de soins, l’Acadie Nouvelle en a profité pour faire le point avec les aînés. Comment accueillent-ils le relâchement de certaines mesures? À quoi s’accrochent-ils pour traverser la pandémie? Voici leurs témoignages.

Le 13 mars est une date bien gravée dans la mémoire d’André Roy, résident à la Résidence Chez Monick, à Petit-Rocher.

C’est parce qu’il s’agit de la dernière journée que le sexagénaire a pu prendre de balades en auto, aller à la messe, ou simplement sortir du périmètre de sa demeure.

«Ce que je trouve le plus triste, c’est de ne pas pouvoir sortir. Des fois, je me décourage, mais là je remonte toujours la butte à nouveau.»

La reprise des visites extérieures aiderait largement les résidents à garder le moral, même s’il ne s’agit pas d’une solution à long terme, selon eux.

«Mes deux belles soeurs sont venues ici ce matin. Ça remonte le moral. Mais j’ai quand même hâte d’aller prendre une drive en voiture.»

M. Roy, qui profitait du beau temps en compagnie de Jean Arseneau et Jean-Eude Roy, vendredi matin, a souligné qu’il attendait aussi la visite d’amis au cours du week-end.

«On est content de pouvoir enfin jaser, ça fait changement», a-t-il témoigné.

Le fait que les visiteurs doivent porter un masque et respecter la distanciation sociale de deux mètres lors de leur passage aux foyers de soins ne semble pas perturber les résidents avec lesquels nous avons discuté.

La plupart semblent comprendre et respecter le fait qu’ils ne puissent pas prendre leurs proches dans leur bras pour l’instant.

Au Foyer Chez Annie, à Robertville, Géraldine Doucet et Lina Comeau profitaient d’un bain de soleil, vendredi.

Les résidentes, qui habitent au foyer depuis plus de deux ans, ont raconté qu’elles avaient toutes les deux eu l’occasion de renouer avec leurs proches au cours des derniers jours.

«J’ai eu de la visite avant hier (…)», témoigné Mme Doucet. «C’était agréable, on a besoin de ça franchement.»

La fille et le fils de Mme Comeau étaient aussi passés lui dire bonjour pendant la matinée.

Cette dernière précise que ce n’était pas la première fois qu’elle voyait ses enfants depuis l’arrivée de la COVID-19, puisque les restrictions avaient été temporairement relâchées avant l’éclosion dans la zone 5.

Mais peu importe, elle affirme que ces visites lui font du bien.

«Des fois je me demande quand ça va finir», a-t-elle avoué.

La résidente rêve du jour ou elle pourra enfin profiter d’un bon sandwich au Subway.

Ces petits plaisirs manquent aussi à sa voisine qui lance en pointant sa casquette qu’elle est impatiente de retourner à la coiffeuse.

Du côté du Manoir Brise de l’Oasis, à Bathurst, Carmelle Cormier, 98 ans, se berce dehors en écoutant de la musique.

Celle qui adore jouer aux cartes avance que les discussions téléphoniques et les visites à travers de fenêtre n’arrivent pas à remplacer une bonne partie de dames de pique.

Elle était cependant contente de savoir que ses enfants pourraient désormais s’asseoir avec elle à l’extérieur.

Si la pandémie a chamboulé le quotidien de cette nonagénaire, celle-ci parvient toujours à être optimiste.

C’est le secret de la longévité, selon elle.

Près du petit coin ombragé où quelques résidents admiraient le trafic, Maynard Jenkins discutait avec son beau père sous la trappe arrière de sa voiture.

«Moi et ma femme on vient le voir très fréquemment», a témoigné le visiteur.

«Mais c’était le temps qu’il fasse quelque chose.»

La bataille n’est pas gagnée, mais M. Jenkins s’accroche à la possibilité éventuelle de sortir dîner chez sa fille et son conjoint.

Il espère aussi que ses frères et soeurs demeurant dans la région de Miramichi pourront bientôt revenir le visiter.

Comme le résident qualifie l’isolement «d’horrible», celui-ci s’assure de tirer le maximum de chaque visite extérieure alors qu’elles sont permises.

Enfin, le journal a échangé avec Eugénie Doucet, une autre nonagénaire du Manoir de l’Oasis.

Mme Doucet, qui a récemment fêté ses 98 ans au mois de mai, était heureuse de nous affirmer qu’elle a finalement pu mettre la main sur son cadeau de fête.

«Hier, une nièce est venue m’apporter des cadeaux qu’elle ne pouvait pas m’amener avant.»

La permission de déposer des paquets aux foyers de soins a aussi fait le bonheur de plusieurs autres résidents avec lesquels nous nous sommes entretenus.

Ceux-ci semblent s’accrocher à ces gestes attentionnés pour traverser les jours plus gris.

«Tout le monde a été frappé par cette pandémie de différentes manières», ajoute Mme Doucet en notant que le moral de certains résidents a été sévèrement affecté.

«Mais il y a une chose merveilleuse qui s’est passée par exemple… je crois que chaque résident a tenté de se comprendre. Ils sont plus gentils, plus intéressés. Tu vois qu’ils essaient de parler et de sourire à des gens qu’ils ne côtoyaient pas avant.»