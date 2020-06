Ouverture du musée acadien de Caraquet lundi

Le Musée acadien de Caraquet entamera sa saison le 15 juin, tout en respectant les règles de distanciation visant à freiner la pandémie. Cette année, la nouveauté sera une exposition sur la «Présence jersiaise à Caraquet» de 1837 à 1958.

Le musée met en valeur, depuis près de 60 ans, l’histoire et le patrimoine de la région par le truchement d’une exposition permanente accompagnée de plusieurs expositions thématiques annuelles. L’an dernier, on a offert aux visiteurs l’exposition «À la découverte de l’île de Caraquet», qui est encore en montre en ce début de saison.

La nouveauté cette année portera sur les entreprises jersiaises venues dans la région pour le commerce de la morue. Plus particulièrement Les Robin, comme on les nommait à l’époque. Ils ont marqué l’histoire de Caraquet pendant plus d’un siècle. Cette présence jersiaise a laissé de nombreux descendants, dont les familles Mourant, LeGresley, Dumaresq, DeGruchy, Lecouteur et Henry. Toutes ces familles protestantes se sont converties au catholicisme.

Selon le président du comité du musée, Clarence LeBreton, malgré le fait que l’histoire retient souvent que ces compagnies ont exploité nos pêcheurs, «il n’en demeure pas moins qu’elles nous ont légué une activité économique encore la plus importante de notre région».