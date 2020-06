COVID-19: deuxième décès et trois nouveaux cas signalés

Une personne est décédée samedi à la suite de complications reliées à la COVID-19, portant le nombre de décès attribuables à la pandémie au Nouveau-Brunswick à deux.

La Santé publique a confirmé que cette personne, qui était âgée entre 80 à 89 ans et qui avait des problèmes de santé sous-jacents, est décédée dans la zone 5 (région de Campbellton). Elle était l’un des cas liés à l’éclosion qui sévit présentement dans la zone 5 et elle résidait au Manoir de la Vallée à Atholville avant son admission à l’hôpital.

«J’ai été profondément attristé d’apprendre qu’un autre décès relié à la COVID-19 était survenu dans notre province, a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne, ainsi qu’à toute la population de la région de Campbellton-Restigouche. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.»

Nouveaux cas

La Santé publique a rapporté trois nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui, tous dans la zone 5 (région de Campbellton). Deux de ces cas sont des employés des soins de santé de l’Hôpital régional de Campbellton et l’autre cas est un employé des soins de santé au Manoir de la Vallée.

Voici les nouveaux cas :

une personne âgée de 20 à 29 ans;

une personne âgée de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans.

Il y a 157 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 126 personnes se sont rétablies, y compris six personnes dont les cas sont liés à l’éclosion dans la zone 5. Il y a eu deux décès, et il y a 29 cas actifs. Quatre patients sont hospitalisés, et l’un d’eux se trouve à l’unité des soins intensifs. Jusqu’à présent, 36 605 tests ont été effectués.