COVID-19: le cauchemar d’une immunosupprimée

La vie d’immunosupprimée, Valérie Doiron St-Coeur en connaît un chapitre ou deux. Probablement même qu’elle pourrait en écrire un livre. Surtout depuis que la COVID-19 vient rôder autour de la porte de cette double greffée des poumons. Porte qu’elle garde barrée à double tour, d’ailleurs.

Elle ne prend aucune chance. Confinement complet pendant deux mois, sur l’ordre strict de son médecin. Même son conjoint a été forcé de quitter son travail de comptable à Néguac à la mi-mars.

Car qui sait ce qui pourrait arriver à la brillante jeune femme âgée de 31 ans si jamais ce virus venait à franchir le seuil de sa résidence à Tracadie. On vous laisse imaginer le pire.

Pour Valérie – comme pour toutes les personnes immunosupprimées par des greffes ou des traitements contre le cancer par exemple –, la vie presque normale en a pris pour son rhume.

L’arrivée de la pandémie a eu des effets directs sur son stress et son anxiété. Elle a dû se priver de son emploi d’intervenante aux services à la famille du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.

En tant que greffée qui prend des médicaments contre le rejet, son système immunitaire est si faible qu’elle attrape tout ce qui passe. Une simple influenza doit être traitée aux antibiotiques. Un virus peut signifier un médicament par voie intraveineuse. Tout ça pour dire que ça lui prend une aide extérieure si elle veut remonter la pente.

D’où cette peur très légitime face à la COVID-19.

Une peur amplifiée pas tant par la recrudescence du coronavirus dans la région du Restigouche, mais plutôt en raison du comportement sinon désinvolte, souvent irresponsable, des gens qui ne font pas toujours attention aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

«Les cas au Restigouche ont augmenté mon stress, parce qu’il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que ce ne sont que des histoires, que ce n’est pas vrai ou qui ne font pas attention parce que nous n’avons pas encore eu de cas dans la Péninsule acadienne. On réduit les précautions et on diminue notre conscientisation. Mais le virus existe encore», assure Valérie.

Elle s’attend à demeurer en sécurité dans sa maison pour encore un bout, car elle se garde encore volontairement en phase orange, alors que tout le reste de la région est en phase jaune.

Des précautions

D’une chose, la greffe de deux poumons en 2014 lui a sauvé la vie. Mais de l’autre, elle devra se surveiller continuellement, ce qui est un moindre mal dans les circonstances.

Sa vie presque normale comprend un mari qu’elle aime, un travail qu’elle adore. Des rêves et des défis. Des paiements et des petites gâteries. Une maison. Des chiens. Peut-être des enfants plus tard.

Mais à cet instant, de voir des gens ne pas prendre toutes les précautions met sa vie en danger.

De mars à mai, sa maison a été son refuge, sa bulle. Son époux a arrêté de travailler pendant 11 semaines. Depuis qu’il a repris le boulot, il doit laisser ses vêtements à l’entrée et les faire laver tout de suite.

Depuis la mi-mai, Valérie peut effectuer quelques sorties, mais avec d’immenses précautions. Gants, masques et distanciation physique.

«Ce n’est pas nouveau pour moi, avoue-t-elle. Je le fais depuis longtemps parce que j’ai été malade toute ma vie. À Noël, il n’y a pas d’accolade ni de becs. Rien qui serait propice à propager un virus. Alors, rester à la maison durant cette pandémie n’a pas été si pire. J’ai du confort, je mange à ma faim, je dors bien. J’ai mes chiens et mon mari. Quand j’ai eu ma greffe, j’ai passé sept mois à l’hôpital, branchée à une intraveineuse et nourrie par des tubes dans un lit inconfortable. Pendant cinq ans avant mon opération, je passais un mois à l’hôpital et deux mois à la maison. Oui, ce qui se passe au Restigouche est stressant, mais je suis chanceuse à la maison. Je me protège. Je ne vais pas m’arracher les cheveux pour ça. Je peux mourir autant de la grippe. Si je stresse, je risque de mourir du stress plutôt que du virus.»

En fait, son retour au travail lui procure davantage d’anxiété. Et même si elle compte sur des patrons très compréhensifs, elle sait qu’elle devra faire face à la musique un jour ou l’autre. Pour les personnes immunosupprimées, tout lien est potentiellement dangereux.

Mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. Sorties en plein air, faire de petits travaux à la maison, profiter du moment présent font désormais partie du quotidien de Valérie depuis la mi-mars. Et surtout, plus de télévision. Elle a avait assez de n’entendre que de mauvaises nouvelles et de ne plus dormir la nuit à cause de la COVID-19.

«Du temps comme on en a maintenant, c’est peut-être quelque chose que nous n’aurons plus jamais après la pandémie, estime-t-elle. Nous n’avons pas le choix dans le fond. Le virus est là. Même si on se tape une dépression, cela ne va rien changer à la situation. J’aurais pu chavirer 1000 fois dans ma vie. Quand ça va moins bien, il faut en parler, vivre l’instant présent et éviter de faire de l’anxiété sur un futur en anticipant des choses qui n’arriveront probablement pas. Oui, on a peur, mais il faut vivre aussi.»

Vivre… tout en gardant la porte barrée à double tour pendant que la COVID-19 rôde pas loin.

Les risques de détresse sont réels

Le Centre de prévention du suicide de la Péninsule acadienne garde un œil ouvert sur les personnes immunosupprimées alors que le déconfinement progressif face à la COVID-19 se poursuit.

On ne craint pas que ces gens dont le système immunitaire est affaibli passent à l’acte, mais on s’attend à ce que leur niveau de détresse et de stress augmente considérablement dans les prochaines semaines.

«Il y a une pression qui s’installe chez eux, soutient Mélanie Doiron, intervenante. Alors que tout le monde est actuellement en phase jaune de déconfinement, ces gens doivent demeurer en phase orange parce que s’ils sont malades, ils peuvent en décéder.»

Ce qui fait le plus mal, à son avis, est le jugement des autres. D’où cet appel à un plus grand respect à l’endroit de ces personnes qui doivent doublement, sinon triplement faire attention.

«Quand ces gens sortent, ils font rire d’eux parce qu’ils portent un masque. Ça peut être très blessant et traumatisant. L’anxiété monte. Ce n’est pas tout le monde qui comprend. On ne connaît pas le passé médical des personnes qu’on croise. Les greffés et les personnes atteintes du cancer ne l’ont pas d’écrit sur leur front. C’est sournois», poursuit l’intervenante.

Mme Doiron constate également la diminution des signalements dans plusieurs domaines, comme la violence conjugale, la protection de l’enfance ou encore les idées suicidaires. Elle ne peut mettre le doigt sur le bobo pour en expliquer la raison.

«Est-ce que le fait d’être confiné alimente les craintes d’une personne? Est-ce parce que c’est plus contrôlé à la maison? Est-ce parce que les gens croient que nos services sont fermés? Chose certaine, avec le début de la phase jaune de déconfinement, on s’attend à une plus grande demande de services. Ça nous inquiète un peu en raison des répercussions que cela pourrait entraîner», de révéler la porte-parole du Centre de prévention du suicide de la Péninsule acadienne.