COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir lundi matin

Pékin réinstaure de nouvelles mesures pour contenir une nouvelle épidémie

La Chine a signalé 49 nouveaux cas confirmés de coronavirus alors que Pékin a réinstauré des mesures pour contenir une nouvelle épidémie.

Sur les nouveaux cas, 36 ont été signalés lundi à Pékin, et ils sont liés à un marché qui fournit une grande partie de la viande et des légumes de la ville.

Dix des autres cas proviendraient de l’extérieur du pays et trois ont été trouvés dans la province du Hebei, juste à l’extérieur de Pékin. La Commission nationale de la santé a signalé 177 personnes actuellement en traitement pour la COVID-19, tandis que 115 étaient isolées et sous surveillance, car ils ont montré des signes de la maladie ou parce qu’ils ont été testés positifs sans dégager de symptômes.

La Chine a signalé un total de 4 634 décès dus au virus parmi 83 181 cas confirmés.

Pékin a fermé le marché de Xinfadi, ordonné des tests de dépistage à tous ses travailleurs et a obligé à tous ceux qui y sont allés, de s’isoler pendant deux semaines.

Ces nouveaux cas signalés représentent le total quotidien le plus élevé de cas de coronavirus en Chine depuis deux mois, ce qui a incité Pékin à suspendre le retour en classe à certains endroits et à annuler l’assouplissement de certaines mesures de distanciation.

Le virus revient, les marchés plongent

Les marchés européens et asiatiques ont été plombés lundi par de nouvelles flambées du coronavirus en Chine et ailleurs.

En début de séance en Europe, le CAC 40 glissait de 1,8 % à Paris, le DAX de 1,9 % en Allemagne et le FTSE 100 de 1,3 % à Londres.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles s’effondrait de 2,7 % et l’indice élargi S&P 500 de 2,2 %.

En Asie, le Nikkei 225 a fondu de 3,5 % à Tokyo et le Kospi de 4,8 % à Séoul. Le Hang Seng à Hong Kong et la bourse australienne ont cédé 2,2 %, et la bourse de Shanghaï 1 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 1,35 $ US à 34,91 $ US le baril.

Des chercheurs développent des modèles murins

Des chercheurs ont développé deux modèles murins de la COVID-19, ce qui pourrait accélérer le développement de thérapies face au coronavirus.

Le virus SRAS-CoV-2 envahit les cellules humaines en se liant à différents récepteurs à leur surface, notamment le récepteur ACE2. Puisque le récepteur ACE2 des souris est différent de celui des humains, elles ne sont pas menacées par le coronavirus.

Une équipe britannique et une équipe chinoise ont toutefois réussi à insérer le gène humain du récepteur ACE2 dans les poumons des souris. Après avoir été exposées au SRAS-CoV-2, les petites bêtes ont développé une pneumonie et perdu du poids.

Les chercheurs britanniques ont réussi à les soigner avec des anticorps thérapeutiques. Les chercheurs chinois ont plutôt utilisé les souris pour tester des vaccins et d’autres thérapies.

Les conclusions des deux études ont été publiées par le journal médical « Cell ».

La pandémie amène de nouveaux inconvénients lors des voyages par avion

Des contrôles de la température. De plus grandes files d’attente. Moins de repas. Pas d’alcool. Au bout du compte, des prix plus élevés.

Les voyages en avion, déjà souvent un casse-tête, avant la pandémie, devraient comporter encore plus d’inconvénients. Il y a plus d’espace pour chacun, mais aussi plus d’attente, des tarifs à la hausse et des environnements plus stériles.

Les transporteurs, dont les flottes sont en grande partie immobilisées depuis la mi-mars, en lien aux restrictions de voyage et à une demande extrêmement faible, doivent générer assez de revenus pour rester à flot, tout en assurant la sécurité des passagers et employés.

Afin de maintenir une distance physique, Air Canada et WestJet bloquent la vente de sièges adjacents en classe économique et dans tout l’avion, respectivement.

Les passagers d’Air Canada reçoivent des trousses comprenant un désinfectant pour les mains, des lingettes antiseptiques, des gants, une bouteille d’eau et un masque – ce dernier item conformément aux règles fédérales, en date du 4 juin.

Pour minimiser les contacts, les oreillers, les couvertures et l’alcool ne sont pas disponibles, et le service de boissons est limité à l’eau en bouteille.

Seuls les voyageurs internationaux ou en classe affaires, au cours des trajets de plus de deux heures, se voient offrir des repas en boîte: pas de repas à plusieurs plats, même pour les voyageurs « élites ».

Des contrôles de température infrarouge seront bientôt requis pour tous les passagers; d’ici à septembre, des postes de contrôle seront installés dans 15 aéroports au pays.

Les voyageurs dont la température est élevée – 37,5°C dans le cas d’Air Canada, qui effectue déjà des vérifications préalables – ne pourront embarquer, et il leur sera interdit de prendre un vol pendant au moins 14 jours.

Selon Transports Canada, les passagers de deux ans et plus, les membres d’équipage et les employés d’aéroport doivent porter en tout temps un masque non médical ou un couvre-visage, sauf au cours des repas.

Les passagers assis à l’arrière embarquent généralement en premier et ceux à l’avant en dernier, pour réduire le risque de transmission.

Les règles de distance physique dans les terminaux très fréquentés pourraient réduire la capacité et encombrer les arrivées et les départs, ce qui compliquerait la tâche des transporteurs pour récupérer leurs pertes.

Davantage de nettoyage signifie probablement plus de temps entre les vols. Combiné à moins de passagers, ça pourrait limiter sérieusement les revenus.

En Amérique du Nord, la distance physique à bord ferait grimper le prix moyen de 43 % à 289 $ US, contre 202 $ US en 2019. Cela juste pour que les compagnies aériennes atteignent le seuil de rentabilité, selon l’International Air Transport Association.

Le volume de passagers a chuté de plus de 95% chez les transporteurs canadiens, par rapport à l’an dernier. Quand plus de gens voudront reprendre l’avion, il se peut que les transporteurs offrent de nouveau le siège du milieu.

WestJet a dit par courriel qu’elle réévaluerait sa politique là-dessus à la fin du mois. Chez Air Canada, un porte-parole a fait savoir qu’il est impossible de spéculer.

La France a ouvert ses frontières avec d’autres pays européens

La France a ouvert ses frontières avec d’autres pays européens à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Paris avait fermé ses frontières il y a trois mois, en raison de la pandémie, et commencera à s’ouvrir aux visiteurs des autres continents le 1er juillet.

Plusieurs pays européens ouvrent leurs frontières dès lundi – bien qu’il soit difficile d’évaluer le nombre d’Européens prêts à voyager à nouveau.

Le gouvernement français a exhorté ses collègues membres de l’Union européenne (UE) à coordonner leurs règles frontalières et s’en tenir aux recommandations du calendrier de la Commission européenne la semaine dernière.

« Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire en France et en Europe », a déclaré le gouvernement français dans un communiqué, le pays ouvre ses frontières à toutes les arrivées en provenance de l’UE et des pays de l’espace Schengen lundi.

Les personnes arrivant de l’intérieur de l’Europe n’auront pas besoin d’être mises en quarantaine. Mais la France appliquera des règles différentes aux visiteurs d’Espagne et de Grande-Bretagne, car ces pays ont établi des horaires de réouverture différents.

La France accueillera progressivement les visiteurs hors Europe à partir du 1er juillet, en fonction de la situation sanitaire dans les pays d’origine.

Le gouvernement français a promis de faciliter l’entrée des étudiants étrangers en particulier avant la nouvelle année scolaire.