Des services de garde non accessibles pour les enfants en «garde partagée interprovinciale»

Des parents du Restigouche qui partagent la garde de leurs enfants avec leur ex-conjoint demeurant de l’autre côté de la rivière, en Gaspésie, font face à un choix déchirant: ne pas travailler ou ne pas envoyer leur enfant chez leur père.

C’est qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les garderies de la province ont resserré leurs critères d’admission à la demande de la Santé publique. Parmi eux, on demande notamment aux parents et aux enfants s’ils sont sortis de la province récemment. Si tel est le cas, l’enfant ne peut fréquenter sa garderie pour une période de 14 jours.

Jusqu’ici, la garde partagée fonctionnait bien pour Cathy et André-Philippe, elle de Campbellton et lui de Pointe-à-la-Croix. Ceux-ci pouvaient traverser la frontière sans encombre pour s’échanger leurs deux jeunes filles. Ils le peuvent toujours. Travaillant sur des horaires différents, ils n’avaient pas eu besoin d’utiliser les services de garde depuis le début de la pandémie. D’ailleurs, jusqu’à tout récemment, bien peu de ces services étaient disponibles, sinon les garderies destinées spécifiquement aux travailleurs essentiels, ce qu’ils sont.

Depuis quelques semaines par contre, les deux parents ont commencé à travailler sur un quart de travail similaire, si bien qu’ils ont besoin d’envoyer leurs filles au service de garde en journée. Mais voilà, on les refuse puisqu’elles ont séjourné chez leur père, à Pointe-à-la-Croix, région qui pourtant a beaucoup moins de cas actifs de la COVID-19 que le Restigouche.

André-Philippe n’a pas eu ses filles avec lui depuis maintenant trois semaines, en consentement avec son ex-conjointe avec qui il est demeuré en bons termes.

«J’ai beaucoup de difficultés avec ces restrictions. La province du Nouveau-Brunswick nous met dans une situation insoutenable. Essayez de faire comprendre à une petite fille de trois ans que tu ne peux pas la ramener avec toi à la maison. C’est simplement déchirant», exprime ce dernier, ajoutant que cela ajoute un stress énorme sur lui et son ex-conjointe.

Cette interdiction de fréquenter la garderie, il ne la comprend pas. Selon lui, il y a déjà une multitude d’interactions communautaires entre les deux provinces. «On a des gens du Québec qui peuvent aller dans les commerces pour acheter des biens essentiels, des patients qui peuvent consulter à l’Hôpital régional de Campbellton, des travailleurs qui peuvent voyager d’un côté comme de l’autre et qui ont aussi des enfants qui fréquentent des garderies. Au niveau provincial, on s’apprête à laisser passer des gens pour qu’ils puissent se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard, à ouvrir aux familles. Et ce sont mes filles qui vont répandre le virus dans la province, alors qu’on n’a que très peu de cas ici? C’est n’importe quoi», lâche-t-il non sans frustration.

La situation n’est pas plus rose du côté de son ex-conjointe.

«Si mes filles ne peuvent aller à la garderie à leur retour de chez leur père, j’ai deux choix: soit je ne travaille pas la semaine où elles sont avec moi, soit je ne les envoie pas chez leur père afin qu’elles puissent fréquenter leur garderie. Dans les deux cas, ce n’est pas acceptable», exprime la mère monoparentale.

Celle-ci a néanmoins fait son choix. Elle ne travaillera pas les semaines où elle a la garde de ses deux filles. C’est donc son employeur qui fera les frais de cette situation malencontreuse, dans ce cas-ci le Réseau de santé Vitalité, un employeur qui n’a vraiment pas le luxe de se passer de main-d’œuvre en cette période de crise.

Le cas de Cathy et André-Philippe n’est pas unique. D’autres situations similaires ont été rapportées au journal, qui plus est tous de travailleurs de la santé. Ce que ces parents demandent, c’est ni plus ni moins une exemption du gouvernement pour cette catégorie bien particulière d’enfants dont la garde est partagée d’une frontière à l’autre.

Le cri du cœur ne semble toutefois pas émouvoir Fredericton pour le moment. Interrogé sur la question plus tôt cette semaine, le premier ministre, Blaine Higgs, a indiqué que cette mesure (quarantaine de 14 jours) était en place afin de protéger la propagation du virus au sein de cette jeune clientèle, et ultimement à la communauté.

«Il y a un risque qui se pose en lien aux déplacements transfrontaliers. On vit une situation particulière, une nouvelle réalité. Il doit y avoir des mécanismes en place d’auto-isolement afin de s’assurer qu’un éventuel porteur de virus ne l’expose pas à d’autres personnes, un système qui permet de protéger les travailleurs (éducateurs-ices) et les parents. C’est difficile, mais c’est un processus nécessaire», estime le premier ministre.

Celui-ci a par ailleurs noté qu’il existait un système qui reconnaît que, dans certains cas, des personnes ne pourront pas travailler parce qu’il n’y a pas de service de garde approprié.

Pour André-Philippe et Cathy, ces réponses n’apportent aucun baume, aucun soulagement.

«La garde partagée, ce n’est pas facile du départ. Mais quand tu dois composer avec une situation du genre – en pleine pandémie en plus – c’est dur, pénible même. On sent que l’on est tombé dans les failles du système et que le gouvernement s’en fiche. On se sent abandonné», dit le père.

Pour Cathy, la situation actuelle laisse présager un long combat à venir.

«Aujourd’hui, c’est la garderie qui pose problème, mais j’imagine qu’en septembre ce sera la même chose pour l’école. Le gouvernement a tracé une ligne, et malheureusement on est du mauvais côté. Et ce sont mes enfants – et ceux dans la même situation que nous – qui en payent le prix», souligne-t-elle, espérant des assouplissements avant le début des classes.