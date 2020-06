DOSSIER – Enseigner en français à Saint-Jean, un défi de chaque instant

NDLR: La rédaction de ce dossier date d’avant le confinement.

Promouvoir la langue minoritaire dans la plus anglophone des trois grandes villes de la province n’est pas chose facile. Dans les écoles francophones de la région, le français peine à s’imposer.

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec plusieurs parents préoccupés par la présence au Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain d’ayants droit qui maîtrisent très peu la langue française.

L’omniprésence des interactions en anglais au sein de l’établissement est vivement dénoncée par l’un d’eux.

«On a baissé les bras. On ne vit pas en français à Samuel-de-Champlain. Quand tu passes dans la cour de récréation, dans les couloirs, tu croirais être dans une école anglophone ou dans une école d’immersion de luxe: les jeunes se parlent surtout en anglais», avance le parent, qui a souhaité conserver l’anonymat.

Il estime que la situation compromet le droit de ses enfants à une éducation en français, affecte leur vocabulaire et les isole.

«Il y a une pression pour parler en anglais. Il n’est pas normal que mes enfants, qui ont deux parents francophones, se fassent intimider parce qu’ils parlent français. Ils doivent parler anglais s’ils veulent se faire comprendre. Il n’est pas normal que leur niveau de français prenne une débarque et que, lorsqu’ils rentrent à la maison, ils fassent des phrases sans queue ni tête!»

Un autre parent souhaite que l’école adopte une politique plus stricte.

«J’ai l’impression qu’ils ont perdu le contrôle. L’anglais ne devrait pas être accepté dans l’établissement. Les enfants devraient être exposés au français en tout temps à l’école. Ça empêche mes enfants de progresser», avance-t-il.

«Ils veulent de l’éducation positive, ils ne veulent pas taper sur les doigts, mais plutôt récompenser les efforts… On met tout le monde dans de la ouate et au final, il y a des perdants. C’est un nivellement par le bas.»

Aucun des deux ne s’étonne du fait que les élèves du centre scolaire obtiennent des résultats plus faibles aux évaluations provinciales en français. En 3e année, 37,8% des élèves ont réussi le test de lecture l’an dernier. Le taux de réussite était de 62,5% en moyenne dans les écoles francophones de la province.

Le français minoritaire en maternelle

De son côté, le District scolaire francophone Sud indique concentrer les efforts de francisation dans les régions anglodominantes. L’enveloppe égalitaire permet notamment l’embauche d’enseignants et de tuteurs en francisation supplémentaires.

Les établissements de Fredericton et de Saint-Jean sont d’ailleurs les seuls à disposer d’un agent de développement culturel et sportif chargé d’organiser des activités en français, souligne la directrice générale, Monique Boudreau.

Le centre scolaire Samuel de Champlain reçoit beaucoup d’enfants issus de couples exogames et a accueilli bon nombre de nouveaux arrivants allophones au cours des dernières années.

«Les élèves qui ne parlent pas français à leur entrée à la maternelle, ça représente plus de 50% de la population étudiante» explique Mme Boudreau.

«En maternelle, les premiers mois ne sont pas toujours évidents lorsque la moitié de la classe ne parle pas français. On a de grands professionnels qui font un beau travail. Souvent, les élèves parlent français à partir de janvier mais ça leur prend généralement trois ans avant d’être fonctionnel.»

Pour l’année scolaire 2019-2020, le budget total en francisation du district s’élève à un peu plus d’un million de dollars. Certaines initiatives, comme le groupe-jeu Francobulle, permettent de conscientiser les parents à l’importance de parler français à la maison. Les enfants de familles immigrantes et exogames sont encouragés à se familiariser avec la langue, au fil de jeux et d’activités, accompagnés de leurs parents.

Monique Boudreau ajoute que des projets d’amélioration sont menés dans les écoles dont les résultats sont sous la moyenne.

«Est-ce qu’on s’en préoccupe? Absolument. Nous donnons plus d’accompagnement aux écoles qui performent le moins bien, nous travaillons avec la direction pour développement de mesures d’accompagnement en littératie par exemple.»

Selon la directrice générale du district, promouvoir le français en dehors de la salle de classe ne passe pas par plus de discipline.

«Dans les régions anglodominantes, je ne vous cacherai pas que c’est un défi. Plus les élèves grandissent, plus ça devient cool de parler anglais. Certains pensent qu’on devrait punir mais ce n’est pas la manière de s’y prendre. Il est important de maintenir un rapport positif à la langue, de parler de construction identitaire et de l’insécurité sécurité linguistique qui fait en sorte qu’on est plus à l’aise de parler en anglais.»

Des stratégies gagnantes à Quispamsis

À l’École des Pionniers de Quispamsis aussi, les enseignants ont fort à faire en matière de francisation, de la maternelle jusqu’en 5e année. Moins d’un élève sur quatre a deux parents francophones et 87,1% des enfants inscrits l’an dernier en maternelle ont passé l’évaluation d’entrée en anglais.

L’an dernier, la direction a fait le constat qu’après plusieurs années passées à l’école, les élèves de 3e, 4e et 5e année continuaient de communiquer dans la langue de Shakespeare entre eux.

«C’était un gros malaise pour moi et pour les enseignants, reconnaît la directrice, Anik Duplessis. Je ne pouvais vivre avec le fait que quand tu rentres dans mon école, tu n’étais pas certain si c’est un établissement francophone ou anglophone parce que tous les élèves conversaient en anglais. On avait beau intervenir et répéter ‘’Ici c’est une école francophone’’, ça ne rentrait pas, ce n’était pas significatif.»

Le corps enseignant a donc décidé d’instaurer une activité quotidienne de discussion d’une vingtaine de minutes, le ‘’brin de jasette’’, afin d’encourager l’expression orale.

Avant de lancer le projet, le personnel avait comptabilisé 87 conservations en anglais pendant la pause de 30 minutes. Quelques mois plus tard, le chiffre est tombé à deux.

«Les élèves se sont sentis concernés, assure la directrice. Ils voulaient voir le chiffre descendre et s’améliorer. Ça a permis d’améliorer leur niveau de lecture, leur niveau de compréhension. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’élèves qui osent parler en anglais à la cafétéria. Dans le fond, l’idée c’est de donner une responsabilité à l’élève et lui donner des occasions de briller en français.»

L’apprentissage de la langue doit être un travail d’équipe mené main dans la main avec la famille qui reste le premier éducateur de l’enfant, insiste Anik Duplessis.

«On essaie de faire réaliser au parent francophone qu’il est important de parler français à la maison même si le conjoint ne parle pas la langue, parce que la minute que l’enfant sort de l’établissement, les sports, les activités culturelles, les relations avec les voisins, tout se fait en anglais ou presque», dit-elle.

«Il faut aussi rassurer les parents qui vivent une insécurité linguistique. C’est la principale raison pour laquelle beaucoup de parents ne se sentent pas à l’aise de parler français devant leur enfant, par peur d’être ridiculisés ou incompris.»

La directrice attend de son équipe qu’elle montre l’exemple, et donne confiance aux élèves en leur potentiel.

«L’enseignant a le pouvoir de faire une différence, tout passe par la façon dont l’enfant est accueilli et aimé. Je n’ai jamais vu des résultats positifs à condamner un comportement ou une façon de fair. L’important, comme membre du personnel, c’est d’être un modèle, de vivre fièrement notre francophonie. Quand les jeunes baignent là-dedans, ils embarquent.»

Rendre le français cool

Chloé Richard, ancienne élève du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, connaît bien cette réalité linguistique. Originaire d’une famille exogame, elle a suivi le programme d’immersion française jusqu’en 5e année avant d’intégrer le secteur francophone.

«Mon français ne se développait pas parce que je ne le pratiquais pas chez moi, raconte-t-elle. Mon père est un francophone de Moncton mais il a fait ses études en anglais, il travaille en anglais…»

La jeune femme reconnaît qu’il lui a fallu du temps pour se mettre à niveau à son arrivée à Samuel de Champlain, mais elle s’est accrochée et s’est impliquée au sein de la Fédération des jeunes francophones.

«Ça a pris beaucoup d’efforts pour garder mon français», confie-t-elle.

Au cours de sa scolarité, Chloé Richard a pu constater que bon nombre de ses camarades de classe se sentaient davantage attirés par la langue majoritaire.

«Dans plusieurs groupes d’amis ça se passait particulièrement en anglais. Les jeunes ne voyaient pas l’utilité de parler le français, parce que l’environnement, les réseaux sociaux, les médias, la télévision, tout est en anglais. On ne vit pas dans une communauté francophone. Pour beaucoup, le seul espace dans lequel ils peuvent parler la langue, c’est entre les murs de l’école.»

À ses yeux le développement d’un sentiment d’appartenance passe avant tout par la participation à des activités culturelles et sportives dans la langue de Molière en dehors de la salle de classe.

«On recevait souvent des artistes mais ce n’était pas toujours le style de musique qu’écoutent les jeunes du secondaire… Il faut trouver comment rendre le français cool!»

Aujourd’hui étudiante à l’Université d’Ottawa, Chloé Richard est décidée à continuer de garder son français vivant. Elle n’est pas la seule. De sa classe de finissants, une dizaine ont poursuivi leurs études à l’Université de Moncton.

La communauté francophone de Saint-Jean s’affirme

S’il est fait peu parler d’elle, la communauté francophone de la région de Saint-Jean rassemble près de 6000 personnes et peut compter sur un réseau associatif dynamique.

«Les francophones sont dispersés sur un grand territoire, de Sussex jusqu’à St. Stephen», souligne Michel Côté, directeur général de l’Association Régionale de la Communauté francophone (ARCf) de Saint-Jean.

Au cours des années, l’association a multiplié les efforts pour offrir des services en français dans une ville où seulement 4% de la population a le français comme langue maternelle. Elle s’est notamment impliquée dans la création d’un centre de santé au centre scolaire Samuel de Champlain.

«Notre association est allée chercher des fonds. Nous avons aussi aidé au lancement de la radio CHQC 105,7 FM en finançant une tour et de l’équipement. Nous essayons d’allumer des feux, pour permettre l’épanouissement de la communauté francophone.»

L’ARCf de Saint-Jean publie un journal communautaire, le Saint-Jeannois, gère les centres de la petite enfance de Saint-Jean et de Quispamsis et propose une programmation culturelle bien fournie. L’événement le plus attendu de l’année est sans doute le spectacle Sam chante au mois de juin. En 6 ans, ce projet a réuni au-delà de 1200 enfants qui accompagnent chaque année un artiste invité.

«On a les mains un peu partout. Les anglophones l’appellent parfois le mayor of Francoville», s’amuse le directeur.

L’acceptation du fait français semble de plus en plus acquise dans la ville portuaire.

«Il y a 40 ans, tu ne t’affichais pas en français, aujourd’hui c’est courant d’entendre parler en français dans le centre-ville de Saint-Jean», se réjouit M. Côté.

Quatre questions à une spécialiste en didactique du français

Comment transmettre la passion pour la culture francophone? L’Acadie Nouvelle a questionné la professeure Sylvie Blain, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, qui forme les futurs enseignants.

Quelle approche pédagogique privilégier en milieu minoritaire?

Les enseignants doivent composer avec des classes de plus en plus hétérogènes et des niveaux d’acquisition du français très diversifiés. L’enseignant ne doit pas prendre pour acquis que les élèves vont se passionner pour la culture francophone, mais doit communiquer son amour de la culture et de la langue française. C’est par la culture qu’on va transmettre l’intérêt pour la langue et non par des exercices de grammaire! Il faut éviter de dénigrer la langue maternelle de l’élève. On se rend compte que ça aiderait la création d’un rapport positif avec la langue française si les expériences linguistiques des enfants étaient valorisées. Si au secondaire, les élèves doivent écrire des textes narratifs, je vais laisser parler leurs personnages en chiac. On essaie d’établir un rapport positif avec la langue française en faisant preuve d’ouverture à toutes les cultures francophone, ça inclut la langue de Radio Radio ou de Lisa LeBlanc., On ne veut pas opposer un «bon français» et un «mauvais français».

Que faire lorsqu’il n’y a pas une continuité de l’enseignement à la maison?

C’est un défi supplémentaire. Lorsque j’étais enseignante en immersion, je donnais des devoirs à mes élèves mais leurs parents ne pouvaient pas les aider. Il faut trouver quelqu’un dans la famille qui est capable d’accompagner l’enfant. Les devoirs devraient se limiter à la lecture surtout maternelle, première, deuxième année. On encourage les parents à privilégier des loisirs en français: une projection d’un film, un concert, une émission de télévision, ça peut aider l’enfant à progresser dans son apprentissage.

Comment réagir lorsque les élèves parlent anglais dans les couloirs ?

Tout dépend de l’âge, c’est certain que les adolescents vont parler anglais dans le couloir. Si vous leur répétez ‘’Parlez français, Parlez français, ça ne fonctionnera pas. Plusieurs qu’interdire, on peut prendre des actions concrètes. En Ontario, les enseignants ont fait une expérimentation, ils terminaient leur cours cinq minutes avant la cloche et autorisaient les jeunes à discuter entre eux, à condition que ça se fasse en français. Les enfants parlaient continuaient à parler en français après le cours parce que la conversation avait été amorcée dans cette langue. C’est devenu un peu plus la norme. Ici à Moncton, un directeur d’école s’intégrait aux conversations des jeunes en parlant en français avec eux, quand il s’éloignait ils continuaient dans cette langue.

Comment les enseignants peuvent-ils encourager la littératie?

La littératie doit être partout, il faut intégrer de la littérature dans toutes les matières. On apprend aux futurs enseignants à ne pas simplifier la langue. C’est à la lecture de textes de plus en plus difficiles que les élèves pourront progresser. C’est important de les faire écrire, lire des textes, confronter leurs idées. Pour contrer l’assimilation, tous les enseignants sont responsables de l’apprentissage du français et doivent communiquer leur passion pour la langue. Ça se fait en faisant vivre des expériences positives aux élèves.