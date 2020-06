COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir mardi matin

Frontière canado-américaine

Il n’y a toujours pas d’appétit pour une ouverture complète de la frontière entre le Canada et les États-Unis. L’entente qui établit les restrictions actuelles – seuls les voyages essentiels sont permis – prend fin le 21 juin. Elle est reconduite de mois en mois depuis le 21 mars.

« Jeudi passé, avec les premiers ministres (des provinces et territoires), on a discuté de l’enjeu des frontières. Il y a un consensus assez clair que les premiers ministres des provinces veulent qu’on continue avec les mesures actuelles à la frontière canado-américaine. Nous sommes en discussion avec l’administration américaine pour pouvoir continuer d’assurer la sécurité des Canadiens », a dit le premies ministre Justin Trudeau.

Au Québec, des clients aux cheveux longs envahissent les salons de coiffure

L’un des meilleurs indicateurs de la durée du confinement est la longueur des cheveux de ceux qui n’ont pas risqué une coupe maison. Plusieurs personnes de la région de Montréal se sont donc précipitées vers les salons de coiffure, lundi, lors de leur réouverture.

« Beaucoup de personnes ont les cheveux longs! Les gars attendaient », a noté Dominique Perrazino, mieux connu sous le nom de Ménick, célèbre barbier du salon de la rue Masson, dans le quartier du Plateau_Mont-Royal, depuis 1959.

« On se disait « ça va reprendre, ça va reprendre », mais ça ne reprenait pas. Là, nous pouvions rouvrir aujourd’hui (lundi). Tout le monde est heureux. Les employés sont contents. Tout se passe dans la convivialité et l’harmonie. »

Parmi les célèbres clients qui n’ont pas perdu de temps pour passer sous le rasoir et les ciseaux de Ménick lundi matin, il y a les ex-joueurs du Canadien Guy Lafleur et Réjean Houle. L’ancien maire de Montréal Denis Coderre est aussi allé faire un tour.

Ils ont toutefois dû changer certaines de leurs habitudes, tout comme les employés.

« D’habitude, c’est bruyant. Là, les gens parlent moins parce qu’ils doivent rester à deux mètres les uns des autres et personne ne se donne la main », a noté Ménick lors d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

Comme la plupart des commerces, les salons de coiffure ont aussi dû s’adapter à la nouvelle réalité de la vie malgré la COVID-19. Des panneaux de plexiglas ont été installés entre les postes de travail et les employés doivent aussi se protéger avec de l’équipement de protection individuelle.

« Nous avons préféré y aller avec un poste de travail sur deux et nous avons réservé une heure par client plutôt que 45 minutes », a indiqué Stéphane Roy, copropriétaire du salon Oblic de la rue Fleury, dans le quartier Ahuntsic.

« Les coiffeurs travaillent avec des masques. Nous avons fait une journée de pratique avant l’ouverture et ils ont pu faire des tests. La règle dit que les coiffeurs doivent aussi porter une visière ou des lunettes de protection. Dans notre cas, environ les trois quarts ont préféré les lunettes parce qu’il y avait un reflet avec la visière et que c’était plus chaud à porter. »

Comme de nombreux propriétaires de salons de coiffure à travers la province ont dû le faire, Ménick a aussi modifié ses tarifs en raison des frais supplémentaires liés au respect des mesures sanitaires. Le prix d’une coupe est passé de 21 $ à 30 $.

« Je n’ai pas encore payé la facture, je n’ai fait qu’appeler les fournisseurs, mais j’ai été surpris de voir à quel point le coût est effrayant, a admis Ménick. Je n’imaginais pas que ce serait comme ça, mais on n’a pas le choix. »

Mexico suspend l’envoi de 5000 travailleurs saisonniers

Le gouvernement du Mexique refuse pour l’instant de laisser partir au Canada des travailleurs saisonniers tant que la lumière ne sera pas faite sur la mort de deux d’entre eux des suites de la COVID-19.

L’ambassadeur du Mexique au Canada a déclaré lundi que son gouvernement voulait en savoir plus sur les circonstances entourant la mort des deux hommes, dans la région de Windsor, en Ontario. Mexico veut aussi connaître les mesures prises par les autorités canadiennes pour éviter à l’avenir de tels décès tragiques.

Juan Jose Gomez Camacho a déclaré à La Presse canadienne que pour l’instant, Mexico retiendra quelque 5000 travailleurs temporaires mexicains qui devaient arriver au Canada au cours des prochains mois. Selon l’ambassadeur, le Mexique est conscient que cette main-d’oeuvre est programmée pour répondre au calendrier précis des agriculteurs _ et Mexico fera de son mieux pour respecter ces échéanciers saisonniers.

Mais l’ambassadeur Gomez Camacho explique que son gouvernement veut d’abord s’assurer que le Canada fait de son mieux pour se prémunir contre de futures éclosions du coronavirus au sein des travailleurs étrangers temporaires.

Il soutient qu’environ 300 Mexicains qui travaillent au Canada sont actuellement infectés par la COVID-19. Un travailleur saisonnier mexicain de 24 ans est décédé le 5 juin à l’hôpital régional de Windsor. Un autre travailleur temporaire mexicain, arrivé au Canada en février, était décédé à la fin de mai dans la même région.

Le chant n’est pas le bienvenu dans les restaurants rouverts de l’Ontario

Vous pouvez siffler pendant que vous travaillez pour aider l’Ontario à se remettre de la pandémie de COVID-19, mais de grâce, ne chantez pas.

C’est l’essentiel du message du gouvernement provincial, qui a inclus une interdiction explicite de chanter – et même de danser – dans certaines parties de son plan de réouverture des entreprises temporairement fermées en raison de l’épidémie.

L’étape 2 du plan de relance économique de l’Ontario contient de nombreux documents d’orientation pour les secteurs autorisés à reprendre ou à étendre leurs activités.

Les directives préparées pour les restaurants et les bars indiquent que le chant et la danse sont interdits dans les espaces extérieurs où les clients sont actuellement autorisés à se réunir en nombre limité.

Des documents indiquent que le chant est également interdit dans les garderies et découragé dans les lieux de culte qui ont reçu le feu vert pour rouvrir leurs portes à travers l’Ontario la semaine dernière.

Le ministère provincial de la Santé affirme que les directives anti-chant sont appuyées par la science, et les médecins ayant une expertise en la matière sont d’accord.

« C’est dégoûtant de penser à cela, mais chaque fois que nous parlons, nous crachons sur le monde qui nous entoure », a expliqué le Dr Isaac Bogoch, médecin et scientifique spécialisé en maladies infectieuses à l’Hôpital général de Toronto.

« Et si nous chantons, crions ou respirons fortement, nous expulsons probablement plus de salive et de sécrétions nasales (…) et si quelqu’un est infecté, alors ces sécrétions répandront plus de virus. »

Le Dr Bogoch a déclaré que les règles peuvent sembler extrêmes, mais qu’elles découlent probablement d’une tragédie qui s’est déroulée aux États-Unis au début du confinement dans ce pays.

Le commissaire du Baseball majeur dit qu’il pourrait ne pas y avoir de saison

Le commissaire du Baseball majeur Rob Manfred a déclaré qu’il pourrait ne pas y avoir de saison à la suite d’une rupture dans les pourparlers entre les équipes et le syndicat liée au partage de l’argent, dans une saison retardée par la pandémie de coronavirus. La ligue a également révélé que plusieurs joueurs ont subi des tests positifs à la COVID-19.

Deux jours après que Tony Clark, directeur de l’Association des joueurs du Baseball majeur (AJBM), eut déclaré que des négociations additionnelles étaient inutiles, le commissaire adjoint Dan Halem a transmis une lettre de sept pages à Bruce Meyer, le négociateur en chef de l’AJBM.

Dans sa missive, il demande au syndicat s’il allait laisser tomber ses menaces de recours judiciaires et dire au Baseball majeur d’annoncer une date pour se rapporter aux camps d’entraînement et un calendrier de la saison régulière.

« Il s’agit d’un désastre pour notre sport, il n’y a absolument aucun doute », a déclaré Manfred lors d’une présence au réseau ESPN, où se trouvaient aussi les dirigeants des autres ligues professionnelles majeures des États-Unis.

« Ça ne devrait pas arriver, et c’est important que nous trouvions une manière de passer par-dessus ça et de ramener notre sport sur le terrain pour le bénéfice de nos partisans. »

Le camp d’entraînement a été interrompu le 12 mars à cause de la pandémie, deux semaines avant les matchs d’ouverture. Les deux parties ont conclu un accord, le 26 mars, sur la façon de réviser la convention collective pour tenir compte du virus.

Depuis, l’hostilité s’est amplifiée à un niveau rappelant le climat des années 1990 au moment où les deux clans s’échangeaient des offres. Le Baseball majeur affirme que les équipes n’ont pas les moyens de présenter des matchs en l’absence de spectateurs et payer les salaires au prorata tels que suggérés dans l’entente de mars dernier, qui incluait une clause de négociations de « bonne foi » portant sur la possibilité que des matchs soient présentés dans des stades déserts ou des sites neutres.

Les marchés repartent en hausse après l’intervention de la Fed

Les marchés de la planète sont repartis en hausse mardi, après une nouvelle intervention de la Réserve fédérale des États-Unis pour renflouer l’économie.

En début de séance en Europe, le CAC 40 s’envolait de 2,1 % à Paris, le DAX de 2,4 % en Allemagne et le FTSE 100 de 2,5 % à Londres.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 1,7 % et l’indice élargi S&P 500 de 1,2 %.

En Asie, le Nikkei 225 a rugi de 4,9 % à Tokyo et le Kospi de 5,3 % à Séoul. Le Hang Seng a avancé de 2,4 % à Hong Kong, la bourse australienne de 3,9 % et la bourse de Shanghaï de 1,4 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 45 cents US à 37,57 $ US le baril.