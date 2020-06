Déconfinement difficile pour plusieurs restaurateurs

Le déconfinement des salles à manger aurait nui à plus du tiers des restaurateurs canadiens, selon un récent sondage. Au Nouveau-Brunswick, certains s’en sortent assez bien alors que d’autres peinent à maintenir la tête hors de l’eau en cette période difficile. Tour d’horizon.

Chantal Sirois avait beau anticiper des difficultés, les restrictions imposées par la COVID-19 font véritablement mal.

Propriétaire du restaurant Chantal’s Steak House, à Edmundston, cette dernière mène actuellement un combat quotidien pour compenser l’absence de touristes, la réduction de sa capacité et la pénurie de certains ingrédients.

«On arrive seulement à remplir le restaurant un soir par semaine», a-t-elle témoigné en entrevue.

La salle à manger, qui peut normalement accueillir jusqu’à 80 amateurs de steak, n’en assoit aujourd’hui qu’une quarantaine.

«Nous avons une terrasse aussi, mais je ne l’ouvre pas parce que ce n’est pas rentable.»

Pendant l’été, la restauratrice compte habituellement sur les touristes pour remplir son restaurant durant la semaine.

Avec la fermeture des frontières québécoises et américaines, elle ouvrira dorénavant que quatre jours semaine au lieu de sept.

Par ailleurs, Mme Sirois commence déjà à appréhender le temps des Fêtes.

«En temps normaux, on aurait des partys de bureau chaque fin de semaine de novembre jusqu’à janvier, mais maintenant on ne sait pas ce qui va se passer, donc on ressent beaucoup d’insécurités.»

Mme Sirois a dû laisser partir plus de la moitié de ses employés depuis le début de la crise et indique qu’elle doit travailler deux fois plus fort pour compenser.

Entre faire la vaisselle et s’assurer que les clients soient satisfaits, la restauratrice ajoute que simplement se procurer des produits est devenue un défi en soi.

«On a beaucoup de difficulté à recevoir nos viandes vu qu’il y a une grande demande dans les supermarchés. La semaine dernière, j’ai manqué de volaille à cause de ça.»

Si certains restaurateurs envisagent de revenir aux plats à emporter afin de minimiser leurs pertes, la propriétaire explique que cette possibilité est loin d’idéal.

«Nous sommes un Steakhouse. Ce n’est pas la même chose que mettre une pizza dans une boîte.»

De temps à autre, le restaurant prépare tout de même quelques plats à emporter, mais encore là, Mme Sirois note qu’elle n’est pas à l’aise avec cette solution.

Pour s’en sortir, elle tente plutôt de faire preuve de créativité en organisant, par exemple, des concours qui inciteront les gens de la région à sortir se faire plaisir.

Du côté de Moncton, le beau temps donne un bon coup de pouce au gastro-pub Tide & Boar, situé sur la rue Main.

«On se porte assez bien», a témoigné le propriétaire, Chad Steeves.

«Nous avions ouvert il y a quatre semaines pour tâter le terrain et finalement nous avons été très chanceux avec la météo.»

Cela dit, les réductions de 50% à l’intérieur du restaurant et de 60% sur la terrasse ont évidemment fait une marque dans le chiffre d’affaires.

«C’est intéressant parce que je compare nos ventes actuelles au mois de janvier ou février lorsqu’il n’y a pas de touristes ici», a-t-il confié.

La fermeture temporaire sur Tide & Boar Ballroom, voisin du gastropub, a également fait mal au restaurateur.

«Lorsque nous avons un concert de 500 personnes, notre restaurant est plus occupé, c’est sur, mais ceux de nos voisins le sont aussi.»

M. Steeves se considère tout de même relativement occupé, compte tenu le contexte pandémique.

À Petit-Rocher, près de Bathurst, le café Auberge D’Anjou traverse des semaines difficiles.

«On sent avec ce qui se passe autour de nous que les gens bloquent encore», a témoigné la copropriétaire Cécile Beuzeville.

«On nous a tellement dit pendant des mois et des mois: “restez chez vous, ne bougez pas” que c’est difficile de se réadapter.»

Le café serait, selon la propriétaire, quand même assez bondé la fin de semaine, mais celle-ci explique que l’Auberge perd des profits importants en éliminant certaines de ses tables.

«Ça nous impacte parce qu’on ne peut plus faire de réservations. Le problème c’est que si je fais des réservations à 11h45, je dois bourrer les gens à manger avant. Alors, c’est premier arrivé, premier servi.»

Avec moins de personnel, il est aussi plus laborieux d’effectuer le nettoyage supplémentaire exigé par les mesures de prévention, et donc plus long à servir les clients.

«On n’a pas le choix de fonctionner comme ça si l’on veut survivre», a cependant conclu la propriétaire.

Aux restaurants Le Caraquette et Chez Isa, dans la Péninsule acadienne, le déconfinement des salles à manger se déroule étonnamment bien, selon le propriétaire.

«Nous avons été agréablement surpris par ce nouveau départ. Jusqu’à maintenant, c’est vraiment au-delà de nos attentes.»

Marc Godin estime que ce sont l’aide des gouvernements et l’appui des fidèles clients combinés à l’ennui causé par le confinement, qui ont aidé à la réouverture.

«C’est sûr qu’actuellement les gens veulent sortir de leur maison. Après trois mois de confinement, la sortie au restaurant devient encore plus importante.»

Si les deux restaurants parviennent à subsister, le propriétaire précise que ce n’est pas sans pertes.

M. Godin soulève aussi que les nouvelles mesures de préventions engendrent des sacrifices pour les restaurateurs.

«Le contact avec nos clients n’est plus pareil lorsque nous devons porter des masques et nous parler à travers de plexiglas. Ça déshumanise un peu le métier qui est à la base très chaleureux.»

L’entrepreneur considère que la COVID-19 aura changé le monde de la restauration à tout jamais.

Dans la région de Campbellton, la brasserie 1026 s’accroche aussi pour traverser cette période compliquée.

Rodney Harquail, le propriétaire, indique que son restaurant peine à se remplir ces temps-ci, même avec près de la moitié des tables en moins.

«Localement, il y a encore des craintes avec les récentes éclosions même si elle sont toutes axées dans un foyer de soins et à l’hôpital», a-t-il expliqué.

Le retour de la région à la phase orange a aussi fait mal à la brasserie, qui préparait un retour «très anticipé» par les gens de la région.

«Pendant deux ou trois semaines, nous avions planifié notre réouverture pour le 28 mai, mais la journée juste avant (le 27) la province a annoncé qu’on revenait à la phase orange.»

La brasserie 1026 a quand même ouvert ses portes, mais le résultat n’a pas été ce qu’il aurait souhaité.

Le propriétaire continue alors à mettre l’accent sur les commandes à emporter et dès aujourd’hui, un nouveau service de commandes en ligne.

Il lance aussi de nouvelles promotions pour emporter afin de plaire à ceux qui sont réticents de manger en salle.