L’Aquarium et Centre marin à Shippagan ouvrira le 21 juin

À l'Aquarium et Centre marin de Shippagan. - Archives

Après plusieurs semaines d’attente et d’incertitude causées par la pandémie de la COVID-19, l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan ouvrira finalement ses portes pour une 38e saison, dimanche.

Ce lancement survient deux semaines plus tard que l’an dernier. L’attraction touristique avait alors connu une fréquentation battant de loin tous les records en cette première journée. À la fin de la saison, on parlait d’une augmentation de 21% d’achalandage pour le plus grand aquarium public de l’Atlantique.

Le port du masque sera obligatoire sur place, sauf pour les enfants âgés de moins de 2 ans. À l’entrée, le lavage des mains sera exigé, en plus des questions imposées par la Santé publique. Un maximum de 50 personnes pourront circuler sur le site en même temps, devront respecter la distanciation physique et un sens unique tout au long de leur parcours. Pour les visiteurs qui voudront attendre, ils obtiendront un téléavertisseur, a expliqué Laurent Robichaud, porte-parole.

Pour les repas des phoques, les spectateurs devront également observer une distanciation de deux mètres.

Une vitre en plexiglas a aussi été installé au comptoir d’admission et à la boutique souvenir.

«Cette année, on prévoyait ouvrir le 31 mais. Les phases de déconfinement ont fait en sorte que les aquariums ont été parmi les derniers à obtenir la permission d’ouvrir. Tous nos événements habituels et journées thématiques sont annulés pour cet été. On se concentre sur les visites des aquariums», a expliqué M. Robichaud.

Ce centre comprend 31 bassins d’exposition. Une centaine d’espèces de poissons et d’invertébrés ainsi que 150 autres pour la collection des espèces et la recherche marine sont en démonstration, en partenariat avec l’institut de recherche Valorès.

Selon le communiqué émis lundi par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, les visiteurs pourront revoir les phoques de l’aquarium, l’une des attractions principales de l’établissement. De plus, des activités visant à éduquer le public sur l’environnement aquatique de la province seront toujours offertes, notamment le bassin démontable de l’an dernier.

Parmi les nouveautés, la timonerie interactive d’un bateau de pêche donnera aux visiteurs l’occasion de prendre la place du capitaine et de voir ce que c’est que de diriger un bateau, laisse-t-on savoir. En 2019, un bassin tubulaire avait été inauguré.

L’établissement sera ouvert tous les jours de 10h à 18h. La saison prendra fin le 26 septembre après 15 semaines.

«La sécurité est notre priorité alors que nous nous préparons à ouvrir l’aquarium, a avisé le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore. Des mesures seront prises pour assurer la sécurité des visiteurs et des employés.»