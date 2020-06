Pas de place pour tout le monde dans les autobus scolaires en septembre?

Bien qu’aucun scénario ne soit encore coulé dans le béton, il semble néanmoins déjà entendu que certains parents du Nouveau-Brunswick seront appelés à jouer un rôle au niveau du transport scolaire de leur enfant en septembre.

Un autobus scolaire compte généralement 24 sièges et peut transporter en moyenne entre 50 et 70 élèves. Sachant qu’à la rentrée, un seul élève seulement pourra occuper un banc – deux ou plus s’ils sont de la même bulle familiale –, il est facile de prédire qu’un important déficit s’annonce.

On parle de plus de la moitié moins (et même davantage) d’élèves par autobus, dont en théorie la moitié et plus de trajets à prévoir si l’on veut maintenir le même service.

«J’ai l’impression que les scénarios qui seront annoncés d’ici quelques semaines ne feront pas plaisir à tout le monde. Car les gens doivent anticiper un service dilué et non amélioré», estime le directeur du District scolaire francophone Nord-Est, Marc Pelletier.

Selon celui-ci, s’il y a moins d’enfants par autobus, il est clair qu’il devra y avoir plus de trajets. Cela dit, plus de trajets impliquent soit plus d’autobus sur les routes, soit la mise en place d’une rentrée progressive des élèves, donc des élèves qui commencent et terminent à des heures différentes. Cela signifie également plus de chauffeurs, une ressource qui est déjà très rare dans la province.

«Même si la province mettait plus d’autobus à notre disposition, il faut quelqu’un derrière la roue. Le recrutement est déjà très difficile. Bref, la question du transport des élèves est pratiquement aussi complexe que celle du réaménagement des salles de classe», soutient M. Pelletier.

Le District scolaire francophone Nord-Est – tout comme ses confrères du Sud et du Nord-Ouest – a envoyé en début de semaine à tous les parents de ses élèves un sondage en vue de la prochaine rentrée scolaire.

Celui-ci traitait spécifiquement de deux sujets, le transport scolaire et les ressources électroniques actuellement à la disposition des familles. Dans les deux cas, l’objectif du gouvernement est d’obtenir un portrait précis de la situation et des besoins qu’il devra combler d’ici là.

Dans le cas du transport scolaire, on demande notamment aux parents s’ils sont disposés à assumer une certaine responsabilité du transport de leur enfant en 2020-2021. Voyager l’enfant le matin, l’après-midi, le matin et l’après-midi… Différents choix s’offrent aux parents, y compris celui «jamais».

En d’autres mots, les districts veulent savoir dans quelle mesure les parents seront aptes à donner un coup de pouce au niveau du transport scolaire, une possibilité qu’il faut de plus en plus envisagée selon M. Pelletier.

«On est conscient que ce sera un défi, car chaque famille est différente et toutes n’ont pas les mêmes moyens, la même capacité de soutenir une telle demande du système. Certains n’ont peut-être pas de moyen de transport. Pour d’autres, c’est davantage des considérations financières, la disponibilité, le temps, la logistique, etc. Ce ne sera pas évident», explique M. Pelletier.

Celui-ci note que les scénarios pourraient évoluer au cours de l’été au rythme de la pandémie. N’empêche, l’option du respect de la distanciation dans les autobus est pour l’instant celle privilégiée, celle avec laquelle les districts doivent se servir pour leur planification.

L’école à la maison

Les parents ne devront pas seulement se préparer à jouer au chauffeur d’autobus en septembre. Advenant que la situation de la pandémie s’aggrave en cours de route, qu’il y ait des fermetures, ceux-ci devront également revêtir leurs habits d’enseignant… ou à tout le moins superviser en partie l’apprentissage à distance.

Déjà, on prévoit que les élèves du secondaire auront une école à demi-temps, soit partagée entre l’école et la maison (électronique). Mais les élèves du primaire ne seront pas pour autant épargnés. En cas de fermeture, ils devront poursuivre leur enseignement à la maison comme ce fut le cas au cours des derniers mois, quoique de façon plus rigoureuse.

Si le transport scolaire risque de poser problème pour certains, il en va donc de même pour l’enseignement à la maison.

«C’est pourquoi l’on vérifie que tous nos élèves ont les outils nécessaires en leur possession», explique M. Pelletier, concédant que là encore, les parents pourraient devoir contribuer, surtout au niveau de la supervision.

Mais ce ne sont pas tous les parents qui pourront être présents pour assurer ce rôle, et les milieux de garde risquent d’être très réfractaires également à reprendre le flambeau.

«Ces scénarios sont toutefois encore préliminaires, mais une chose est déjà certaine, c’est vrai que ce ne sera pas évident. On s’enligne vers une rentrée qui sera toute sauf ordinaire. On va y arriver, mais il faut reconnaître que plusieurs défis de tailles sont à prévoir», estime-t-il.