Victime de vandalisme parce qu’il est citoyen de la zone 5

Le véhicule de Jean-Guy Maltais a été vandalisé samedi dernier alors qu'il était parti pêcher sur un lac non loin de Plaster Rock. - Gracieuseté

«Les personnes qui ont peur de contracter le virus commencent à devenir plus dangereuses que le virus lui-même.»

C’est le constat que brosse Rachel Maltais de la situation qui a cours au Nouveau-Brunswick, soit cette crainte «disproportionnée» envers les citoyens de la zone 5.

Ce n’est un secret pour personne, depuis la récente éclosion de la COVID-19 dans le Restigouche, les gens de cette région sont plus ou moins les bienvenus ailleurs en province. On a ainsi vu des Restigouchois être refoulés à la porte de certains commerces de régions voisines, s’être vu refuser certains traitements médicaux, ou encore être traités avec beaucoup de méfiance.

Cette fois par contre, les gestes posés envers le père de Mme Maltais atteignent un nouveau seuil d’intolérance.

Jean-Guy Maltais demeure à Val-d’Amour. À l’aube de ses 70 ans, c’est toujours un mordu de la pêche. Il s’est d’ailleurs trouvé un coin parfait pour pratiquer son loisir, un lac dans la région de Plaster Rock. Depuis quatre ans, il s’y rend sur une base régulière.

Cette année, il avait particulièrement besoin de cette partie de pêche. En plus de la pandémie, qui cause un stress incroyable sur la population aînée, il a mis en terre sa femme la semaine dernière, une cérémonie qui s’est d’ailleurs déroulée sans l’une de ses filles, celle-ci n’ayant pu franchir la frontière pour l’occasion. Mais ça, c’est une autre (bien triste) histoire.

Bref, ce moment seul sur le lac à taquiner les poissons, M. Maltais l’attendait avec impatience afin de se changer les idées. Tôt samedi, il a ainsi pris la direction de son «spot» de pêche préféré. Une fois sur place, en mettant sa chaloupe à l’eau, il s’est bien rendu compte que l’atmosphère était moins agréable qu’à l’habitude.

«Lorsqu’il est arrivé, il y avait un peu de monde sur place et il a été reconnu. Les gens ont chialé un peu, mais il ne s’en est pas occupé. Il a mis son embarcation à l’eau et est parti pêcher. Mais à son retour, ils l’attendaient», raconte sa fille, Rachel, son père étant encore trop bouleversé par cette mésaventure.

«Quand il est arrivé sur le bord du lac, les gens ont commencé à crier après lui de ne pas approcher parce qu’il était contaminé, de retourner chez eux, dans sa région. Mais mon père n’a pas le virus, il voulait seulement pêcher et se changer les idées», poursuit-elle.

M. Maltais a finalement pu accoster, mais une mauvaise surprise l’attendait. De retour à son camion, il a constaté qu’il avait été victime de vandalisme, que sa poignée avait été arrachée. Voyant cela, et que l’ambiance était toujours mauvaise, il a préféré rapporter son embarcation et revenir chez lui. Pas question donc à ce moment-ci de laisser l’embarcation sur place comme prévue, ni d’y apporter sa roulotte. Il a plutôt remballé son équipement.

«C’est certain que mon père est très triste, déçu et choqué de la situation. Il ne comprend pas la réaction excessive des autres usagers. On parle d’un lac, d’un endroit en plein air où il est facile de respecter la distanciation sociale, ils n’avaient aucune raison de traiter mon père de la sorte. Ce n’est pas parce que nous sommes de la zone 5 que nous sommes tous contaminés. C’est épouvantable de traiter les gens comme ça», estime Mme Maltais, visiblement découragée de l’attitude de certains Néo-Brunswickois.

Celle-ci n’accorde toutefois pas trop d’importance sur l’endroit exact de l’incident puisque, selon elle, il n’implique pas nécessairement des gens de la région de Plaster Rock, mais bien des usagers de ce dernier provenant d’autres localités en province.

Pour ce qui est du vandalisme causé à son véhicule, M. Maltais n’entend pas porter plainte à police. Il a plutôt choisi de payer de sa poche pour les dommages. Retournera-t-il à son lac préféré à Plaster Rock?

«Il va sûrement y retourner éventuellement, mais peut-être pas dans l’immédiat. Il y en a d’autres de places pour pêcher, mais encore là rien ne dit qu’il n’aura pas le même accueil, qu’il ne subira pas le même sort», craint-elle.