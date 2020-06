COVID-19: une vidéo qui fait jaser à Tracadie

Une courte vidéo montrant un attroupement de jeunes adultes célébrant en ne respectant apparemment pas la distanciation sociale minimale des deux mètres dans un restaurant-bar de Tracadie est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. L’Acadie Nouvelle en a obtenu une copie.

La séquence d’à peine 10 secondes aurait été captée par une employée de l’établissement Chic Shake and Cocktail dans la soirée du vendredi 5 juin. Elle montre plusieurs personnes au coude à coude autour du bar de commande et de service de boissons. La personne aurait retiré la vidéo quelques heures plus tard.

La copropriétaire de l’établissement, Érika Robichaud, affirme avoir vu le document pour la première fois mardi, mais elle en avait entendu parler depuis plusieurs jours.

La tenancière ajoute que son entreprise fait tout ce qui est en oeuvre afin de respecter les consignes de la Santé publique, avec une station de lavage des mains à l’entrée, des flèches de direction, des avertissements écrits de garder une distanciation physique des deux mètres et le lieu n’accueille pas plus que le maximum permis de 50 personnes.

Elle estime que la vidéo en question ne reflète pas tout le travail accompli par l’équipe du resto-bar pour se conformer aux normes provinciales.

«Nous devons nous ajuster à tous les jours, a-t-elle dit en entrevue à l’Acadie Nouvelle. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Des inspecteurs de la Santé publique sont venus à deux reprises pour vérifier nos installations. Nous avons même discuté avec la Sécurité publique.»

La copropriétaire soutient qu’elle n’a pas eu à écoper d’une amende et regrette que des gens ont fait une interprétation erronée de l’environnement qu’elle assure être le plus sécuritaire possible.

«Des fois, on veut faire du sensationnalisme, évalue-t-elle. La vidéo laisse penser qu’il y a 1000 personnes au bar et qu’on ne respecte pas du tout les normes. Ce n’est pas du tout le cas. La vidéo dure 10 secondes seulement et elle laisse croire que notre bar est plein, mais ce n’est pas du tout représentatif de la soirée. Elle est devenue virale et chacun en fait son interprétation. Oui, il y a eu eu plainte et la Sécurité publique m’a téléphonée afin de vérifier. Mais je peux vous garantir que personne ce soir-là ne s’est plaint que quelqu’un entrait dans sa bulle. De toute manière, on ne peut pas avoir le contrôle tout le temps si deux personnes se collent.»

Cette histoire a notamment rebondi à la Municipalité régionale de Tracadie. Elle a été apportée par le conseiller municipal Geoffrey Saulnier, lundi soir, pendant la réunion du comité plénier de la Ville. Il cherchait à obtenir des explications sur ce comportement dont il a entendu parler et qui irait à l’encontre des règles de la phase jaune de déconfinement exigées par la province.

Le maire Denis Losier a répondu qu’il existe un numéro téléphonique de dénonciation publique et que les gens qui se sentaient lésés pouvaient toujours l’utiliser pour porter plainte. Il a ajouté que ce n’est pas à la Ville de faire respecter les consignes.

Le département de Tracadie de la GRC aurait reçu des plaintes en rapport à cet incident. Le ministère de la Sécurité publique a en également été informé.

«Un agent de la paix peut imposer une amende de 240$ ainsi qu’un montant supplémentaire et des frais d’administration. Si une infraction est portée devant un tribunal, un juge peut, dans certaines circonstances, imposer une amende maximale de 10 200$, ainsi qu’un montant supplémentaire et des frais d’administration», a fait part Geoffrey Downey, responsable des communications au ministère.

Il n’a toutefois pas précisé si une intervention a été réalisée à l’endroit suspect.

«Nous ne pouvons pas commenter des cas spécifiques, a mentionné le porte-parole. Le ministère de la Sécurité publique assure le suivi de toutes les plaintes et fera enquête au besoin. L’arrêté obligatoire décrit les règles et les conditions visant à réduire la propagation du virus responsable de la COVID-19. Tous, y compris les particuliers, les employeurs et les entrepreneurs, doivent respecter l’arrêté pour assurer la santé du public.»

Selon les permissions émises par la Santé publique dans la phase jaune de déconfinement, les restaurants et les bars peuvent être ouverts pour le moment avec des mesures de distanciation et d’hygiène appropriées. Des rassemblements de moins de 50 personnes sont aussi acceptés, à condition de respecter la distanciation physique minimale.