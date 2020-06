Higgs a refusé de s’engager à une enquête publique, selon les chefs autochtones

Les chefs représentant six Premières Nations du Nouveau-Brunswick soutiennent que le premier ministre Blaine Higgs a refusé, mercredi, d’appuyer leur demande pour une enquête publique sur les décès récents de deux Autochtones, abattus par la police.

Les chefs de la nation Wolastoqey ont publié mercredi une déclaration après avoir participé à une visioconférence avec M. Higgs. Les leaders autochtones soutiennent qu’ils ont demandé au premier ministre de créer une commission indépendante pour enquêter sur la mort de Chantel Moore et Rodney Levi.

Les chefs ont demandé à M. Higgs et à des ministres, mercredi, que l’enquête soit dirigée par des Autochtones et qu’elle ait un échéancier serré, afin que des gestes concrets soient posés rapidement. Les chefs soutiennent aussi qu’ils ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la discrimination et du racisme systémiques dont sont victimes les Autochtones face aux policiers et dans le système judiciaire au Nouveau-Brunswick. « Nous avons été très déçus de la réponse du premier ministre Higgs », déclarent les chefs dans leur communiqué.

Le ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, Jake Stewart, a déclaré qu’une quinzaine de chefs avaient participé à la visioconférence, mercredi, et que tous ces chefs n’avaient pas demandé précisément l’ouverture d’une enquête publique. Les autres chefs qui ont assisté à la réunion n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.

Selon le ministre Stewart, il y a eu désaccord sur plusieurs sujets, mais les participants se sont entendus pour se revoir dans deux semaines. « Le premier ministre est déterminé à apporter des changements, des actions et des résultats significatifs (…) nous avons la volonté politique de le faire », a déclaré M. Stewart aux journalistes après la réunion.

Il a ajouté que le gouvernement progressiste-conservateur minoritaire de la province n’avait pas exclu la possibilité de tenir une commission d’enquête indépendante. « Nous ne sommes pas contre », a-t-il assuré. Le ministre est par contre préoccupé par le fait qu’une enquête officielle pourrait mettre des années avant de formuler ses recommandations. Il a cité une liste d’enquêtes nationales qui, selon lui, ont donné lieu à de nombreuses idées de changements, mais à peu de gestes concrets par la suite.

Racisme systémique?

Le 10 juin – après le décès de Chantel Moore mais avant celui de Rodney Levi -, le ministre Stewart déclarait qu’il ferait pression pour la tenue d’une enquête provinciale sur le racisme systémique au sein de la police et du système judiciaire.

Les six chefs ont déclaré mercredi qu’ils avaient rappelé au premier ministre Higgs l’engagement de son ministre, il y a une semaine. « Même si son ministre des Affaires autochtones a reconnu l’existence de discrimination et de racisme, le premier ministre Higgs n’est pas prêt à le reconnaître », ont déclaré les chefs dans leur communiqué.

Le ministre Stewart a contesté cette affirmation. « Le premier ministre reconnaît qu’il existe un racisme systémique », a-t-il soutenu.

Plus tôt cette semaine, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a expliqué que les Autochtones du Nouveau-Brunswick se méfiaient de l’enquête en cours sur les deux décès.

Cette enquête est dirigée par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, parce que le Nouveau-Brunswick ne dispose pas d’une telle « police des polices ». Le BEI examine les gestes posés par des policiers au Nouveau-Brunswick qui ont mené à la mort de Rodney Levi, 48 ans, vendredi dernier, et de Chantel Moore, 26 ans, une semaine plus tôt.

Des chefs autochtones contestent l’impartialité du BEI, dont la moitié des enquêteurs sont d’anciens policiers, disent-ils.