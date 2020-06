Le secteur de l’hôtellerie supplie à l’aide

L’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick espère bientôt trouver un terrain d’entente avec la province afin de mettre sur pied un fonds de secours pour venir en aide aux opérateurs touristiques.

Carol Alderdice, directrice générale de l’AITNB, a envoyé une lettre à Bruce Fitch, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, au début mai pour faire part des préoccupations de l’industrie. L’AITNB suggère à la province d’établir un fonds de secours stratégique d’environ 50 millions $ pour soutenir les opérateurs œuvrant dans les huit régions du Nouveau-Brunswick.

«Nous travaillons avec nos partenaires de l’industrie et du gouvernement pour définir ce que pourrait ressembler un fonds de secours stratégique pour l’industrie», dit Carol Alderdice.

La plupart des provinces canadiennes ont déjà annoncé des fonds d’aide pour soutenir l’industrie touristique, la plus récente étant le Québec. La semaine dernière, le gouvernement Legault a annoncé un plan de relance touristique de 750 millions $.

Ce week-end, des propriétaires d’hébergements de la région de Caraquet ont sonné l’alarme pour demander de l’aide de la Ville de Caraquet et du gouvernement provincial.

L’impact de la COVID-19 sur ces petites et moyennes entreprises se fait ressentir. Alors que certains établissements ont de moins en moins de réservations, voire presque aucune, d’autres ont décidé de demeurer fermer pour la durée de la saison touristique.

Pour le moment, l’aide offerte par le gouvernement fédéral est octroyée sous forme de prêts et de subventions salariales, mais plusieurs entreprises touristiques craignent de ne pas pouvoir rembourser un prêt, surtout si les frontières demeurent fermées.

Selon Mme Alderdice, les mesures introduites par le fédéral ne sont pas suffisantes pour que les exploitants touristiques survivent à cette crise.

«Tout le monde comprend qu’il faut un genre de fonds pour aider les exploitants, car des prêts, ce n’est pas ce qu’ils ont besoin. Ils veulent de l’aide. On continue de travailler là-dessus. On espère qu’il y aura quelque chose prochainement.»

D’après des chiffres récoltés par l’AITNB en avril, environ 20% des entreprises du domaine touristiques sont à risque d’une fermeture permanente avant la fin de juin. Au pays, des données publiées par Destination Canada projettent que plus de la moitié des entreprises du secteur pourrait faire faillite. Près de 1,66 million de travailleurs (83%) pourraient être mis à pied.

En attendant la mise en place d’un programme, l’AITNB a mis sur pied une ligne d’aide pour aider les exploitants et leurs employés à naviguer à travers les nombreux programmes existants du fédéral.

De l’aide provinciale à prévoir

Depuis le début de la pandémie, en mars, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture dit travailler en étroite collaboration avec l’industrie touristique afin d’évaluer l’impact et les défis de la pandémie. Une conférence téléphonique a lieu chaque semaine avec les membres du Comité consultatif de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, indique Robert Duguay, directeur des communications au ministère.

Par ailleurs, le ministère prévoit investir dans toutes les régions de la province par l’entremise des associations touristiques municipales et régionales au cours des prochains mois.

«Le ministère a réaligné son équipe d’innovation de produits pour appuyer les efforts des organisations et exploitants touristiques régionaux et municipaux par le biais d’initiatives de développement des affaires – comprendre les marchés, des conseils sur l’accès au financement, etc.»

Le gouvernement provincial a également reconnu les défis auxquels l’industrie touristique est confrontée et a investi dans la création d’un comité d’adaptation de la main-d’œuvre. Le comité travaille à relever les défis en matière de main-d’œuvre et de gestion à la suite de COVID-19 et a élaboré un plan de rétablissement et de résilience pour l’industrie.

Redécouvrir le NB

Avec les frontières du Nouveau-Brunswick fermées, la province et des associations de tourisme locales encouragent la population à redécouvrir les nombreuses régions de la province. Le gouvernement provincial compte investir 1,2 million $ dans la promotion touristique locale d’ici la fin de l’été.

«On espère que les gens du Nouveau-Brunswick voyagent dans notre belle province. Il y a de belles choses à voir et la majorité du monde ne la connaît pas bien la province.»

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a aussi lancé, mardi, une campagne pour encourager les gens du Nouveau-Brunswick à partir à la découverte de leur province afin de soutenir l’industrie touristique. La campagne se déroulera jusqu’en novembre.

«L’industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, affirme le ministre Bruce Fitch. Nous demandons maintenant aux gens du Nouveau-Brunswick de voyager, d’explorer et d’appuyer les exploitants touristiques locaux. Ce faisant, ils contribueront aussi à relancer l’économie provinciale.»