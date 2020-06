Un autre travailleur de la santé infecté par la COVID-19 dans la zone 5

La Santé publique a rapporté un nouveau cas de COVID-19 dans la zone 5 (région de Campbellton) mercredi.

Le nouveau cas est un travailleur de la santé, âgé entre 20 et 29 ans, qui travaille dans la zone 5 et réside dans la zone 3 (région de Fredericton). Cette personne est en auto-isolement, et la Santé publique suit la situation de près.

Plusieurs travailleurs de la santé ont été touchés par la maladie depuis le début de l’éclosion dans le Restigouche, au Manoir de la Vallée d’Atholville, et à l’Hôpital régional de Campbellton.

Il y a 164 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 133 personnes se sont rétablies, y compris 12 personnes liées à l’éclosion dans la zone 5. Il y a eu deux décès, et il y a 29 cas actifs. Quatre patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 38 714 tests de dépistage ont été réalisés.

Toutes régions du Nouveau-Brunswick – à l’exception de la zone 5 – sont présentement dans la phase jaune du plan de rétablissement relatif à la COVID-19, qui comprend la réouverture graduelle des entreprises et activités, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir une résurgence de la transmission. La zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement.