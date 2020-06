La Santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 jeudi.

Il y a 164 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 135 personnes se sont rétablies, y compris 14 personnes liées à l’éclosion dans la zone 5 (région de Campbellton). Il y a eu deux décès, et il y a 27 cas actifs. Deux patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 39 300 tests de dépistage ont été réalisés.

« La Santé publique ne recommande plus d’éviter tout déplacement non essentiel à partir et à destination de la zone 5 », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Toutes régions du Nouveau-Brunswick – à l’exception de la zone 5 – sont présentement dans la phase jaune du plan de rétablissement relatif à la COVID-19, qui comprend la réouverture graduelle des entreprises et activités, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir une résurgence de la transmission.

La zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement.