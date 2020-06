COVID-19: un vieux médicament peu dispendieux pourrait sauver des vies

Chez les patients de COVID-19 en état critique, un traitement au dexaméthasone permettrait de sauver des vies, selon les résultats préliminaires d’une étude de l’Université d’Oxford publiés mardi.

L’étude britannique RECOVERY entamée en mars, analyse plusieurs médicaments potentiels pour lutter contre la maladie.

L’une des branches de recherches se penchait sur le dexaméthasone, un anti-inflammatoire puissant qui est utilisé depuis belle lurette, aussi connu sous le nom de décadron.

Selon des résultats dévoilés hâtivement par les chercheurs mardi, le dexaméthasone à faible dose a réduit le taux de mortalité d’un tiers chez les patients branchés à un respirateur artificiel, et d’un cinquième chez ceux qui n’avaient besoin que d’oxygène.

Cette recherche a été menée sur un groupe de 2104 individus traités au dexaméthasone contre 4321 individus qui ont reçu des soins médicaux habituels.

L’étude n’a découvert aucun bénéfice chez les patients qui n’avaient pas besoin de support respiratoire.

Les chercheurs d’Oxford redoublent d’efforts pour publier les résultats rapidement puisqu’il s’agit d’une trouvaille importante pour la santé publique, selon un communiqué.

Selon eux, il serait possible de sauver une vie sur 8 patients intubés, et une vie sur 25 patients qui ont besoin d’oxygène.

Ce médicament pourrait éventuellement être administré à des personnes aux soins intensifs au Nouveau-Brunswick, selon Gabriel Girouard, microbiologiste et infectiologue au CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

Le docteur apporte toutefois un bémol: bien que les données semblent «hautement fiables», il ne s’agit pour l’instant que de résultats préliminaires non révisés par les pairs.

À en croire les résultats préliminaires de l’étude, il s’agit tout de même d’une trouvaille très significative, d’après lui.

«Ça a un bénéfice très considérable sur la mortalité. C’est majeur, parce que c’est quelque chose qu’on n’a pas pu vraiment documenter auparavant.»

Certains médecins étaient réticents à faire utilisation de décadron puisque ce médicament peut avoir des effets adverses dans le cas de l’influenza (virus de la grippe), et que ses effets sur la COVID-19 étaient mal connus.

Selon Gabriel Girouard, les données d’Oxford pourraient bien alléger ces inquiétudes lorsque l’étude sera publiée.

«On a toujours dit qu’il fallait agir sur le système immunitaire quand on est rendus là, mais les données qu’on avait auparavant étaient souvent observationnelles ou tirées de petits groupes, de petites études», explique-t-il.

Cette trouvaille pourrait donner des pistes aux médecins pour mieux traiter les cas graves du nouveau coronavirus.

Comment ça marche?

Le dexaméthasone est un anti-inflammatoire qui agit sur le système immunitaire. Il est peu dispendieux, et est parfois utilisé chez des patients atteints de maladies auto immunes ou de cancers du cerveau ou de la moëlle.

Selon le Dr Girouard, l’étude appuie la thèse selon laquelle la COVID-19 est une maladie «à deux faces» – soit une infection virale, qui est parfois suivie d’une réponse immunitaire potentiellement mortelle chez certaines personnes.

C’est lors de cette deuxième phase que le dexaméthasone entre en jeu. Le médicament permet de s’attaquer aux symptômes d’inflammation du stade critique en attendant une éventuelle guérison.

«C’est une partie extrêmement inflammatoire de la maladie, et dès le début, on a dit que rendu là, ce n’est plus tellement le virus qui est en cause, c’est cette réponse immunitaire disproportionnée que les gens appellent aussi une genre de tempête cytokinique (cytokine storm).»

La tempête cytokinique peut causer des dommages graves à plusieurs organes vitaux.

«Les cytokines sont comme les feux de circulation de notre système immunitaire et de notre système inflammatoire. Lorsque les feux sont déréglés, il n’y plus de contrôle et c’est la tempête cytokinique», vulgarise l’expert.

Certains patients développent aussi une grave inflammation aux poumons, un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA).

Dans le meilleur des cas, le dexaméthasone permettrait de calmer l’inflammation jusqu’à une éventuelle guérison. Il permettrait aussi de cesser l’utilisation d’un respirateur plus tôt et d’éviter un autre lot de problèmes de santé causés par une utilisation prolongée d’un respirateur artificiel.

Mais le dexaméthasone n’est qu’une réponse possible à un problème complexe. Il ne serait utile que chez les cas les plus graves de complications, ce qui ne représente qu’un petit pourcentage des personnes qui contractent le virus, selon le médecin.

Gabriel Girouard rappelle d’ailleurs qu’il manque des données probantes sur un médicament antiviral qui devrait être donné au patient au tout début d’une infection à la COVID-19, comme c’est actuellement le cas dans la prise en charge du virus de l’influenza. Il manque également un vaccin contre le nouveau coronavirus.