Des gens de la région Chaleur veulent fournir de l’eau embouteillée à leurs voisins du Restigouche

Un groupe de la région Chaleur distribuera environ 1500 litres d’eau fraîche aux gens du Restigouche. Cette initiative tombe à point avec la nouvelle vague de chaleur qui frappe actuellement la province.

Plus tôt au mois de mai, lors d’une première canicule, Rebecca Whiting, Cameron McLean, Anna Slater, Jessica Maltais et Vanessa Couturier avaient fait la demande d’une subvention pour venir en aide aux gens du Restigouche.

À ce moment, la région ne faisait non seulement face au retour à la phase orange, mais Campbellton était aussi confrontée à un ordre d’ébullition qui rendait les choses plus compliquées pour les moins fortunés et les personnes âgées.

«Nous avions été capables de sécuriser une cinquantaine de caisses d’eau, mais nous avions aussi sollicité une subvention de 1500$ qui finalement nous a été accordé juste à temps pour cette deuxième vague.»

La subvention de 1500$ allouée dans le cadre de cette initiative est une gracieuseté de l’organisme caritatif TakingITglobal.

L’eau fraîche achetée à l’aide de cet argent sera distribuée directement aux gens dans le besoin à travers du Réseau d’inclusion communautaire Restigouche.

M. McLean espère que le projet aidera le plus de gens possible à rester hydratées en ces épisodes de chaleur, bien sûr, mais aussi aux citoyens de la zone 5 de se sentir soutenue pendant ces moments difficiles.

«Nous voulions aussi prendre le temps de démontrer qu’il y a des gens, au-delà des réseaux sociaux, qui sont motivés et prêts appuyé les gens de cette région du mieux que l’on peut (…)»

En plus d’offrir des bouteilles d’eau, le groupe a aussi partagé sur les ondes des radios locales quelques astuces pour rester en sécurité pendant les vagues de chaleur.

Parmi ceux-ci, on conseille de garder des boissons froides dans sa voiture en cas de panne, de boire régulièrement même avant la soif et de porter des vêtements amples de couleur pâle.