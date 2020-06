Les libéraux réclament la création d’une bulle avec les communautés frontalières du Québec

Des députés libéraux demandent formellement au gouvernement conservateur de permettre la création de bulles frontalières avec les communautés limitrophes du Témiscouata et d’Avignon en Gaspésie.

Députée de Madawaka-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry a présenté sa motion en chambre mercredi, secondée de son confrère du Restigouche-Ouest, Gilles LePage.

Celle-ci est favorable à une plus grande permissivité aux frontières du Nouveau-Brunswick. S’il n’en tenait qu’à elle en fait, il n’y aurait pas de restriction frontalière avec les autres provinces canadiennes ni de période de quarantaine obligatoire.

«Si on ne veut pas les ouvrir complètement, commençons au moins de façon graduelle, avec les communautés immédiates qui se trouvent près nos frontières. Et au fur et à mesure que l’on devient confortable, on élargit. Allons doucement, mais avançons au lieu de ne pas bouger», souligne la députée.

Mme Landry dit avoir été sollicitée à maintes reprises par ses citoyens désireux de voir les mesures être assouplies à sa frontière.

«L’idée c’est d’accommoder les citoyens et les commerces de nos régions. On a beaucoup de gens qui ont de la famille de l’autre côté de la frontière, à quelques kilomètres à peine, et qui ne peuvent se voir depuis des mois. Plusieurs ont également des propriétés secondaires dans la région. Le Témiscouata, ce sont nos voisins, nos amis», dit-elle.

Présentée à l’Assemblée législative mercredi par Mme Landry, la motion survient alors que la province tente de conclure une entente pour la création d’une bulle avec les autres provinces de l’Atlantique. La députée avoue trouver ironique que le gouvernement conservateur se dise prêt à ouvrir ses frontières à ses voisines immédiates (la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard), mais pas avec le Québec ou, à tout le moins, aux communautés québécoises situées en bordure de la frontière.

«On pense que les négociations pour la réouverture des frontières doivent comprendre toutes les frontières et non seulement celles avec les provinces maritimes», estime Mme Landry.

«C’est complètement illogique et inacceptable qu’on ne considère pas dans le lot nos régions frontalières. Il n’y a pratiquement pas eu de cas au Témiscouata depuis le début de la pandémie et maintenant, tous sont rétablis. Dans le secteur concerné en Gaspésie, c’est semblable. Il faut que le premier ministre réalise que ce n’est pas Montréal qui est de l’autre côté de la frontière, mais des petites communautés avec lesquelles nous avons des liens très étroits», estime-t-elle.

Les deux élus soutiennent qu’il serait relativement aisé de créer de telles bulles, les couloirs étant déjà surveillés. Ainsi, les agents pourraient se fier aux codes postaux ou à l’adresse civiques des usagers comme preuve de résidence.

«L’idée c’est de respecter la bulle et de s’y limiter. Les gens du Québec qui traverseraient ici devraient demeurer dans la zone 5 et ne pas aller ailleurs dans la province. Et même chose pour nous en traversant de l’autre côté», explique Gilles LePage, qui souhaite que cette solution soit mise de l’avant le plus tôt possible.

Car s’il croit dans ce concept, il concède qu’il sera difficile de le faire entériner par le gouvernement Higgs qui s’est jusqu’à présent totalement désintéressé du sujet.

«Depuis le début de la pandémie, le gouvernement n’a fait preuve d’aucune ouverture, d’aucune compréhension, envers l’ensemble de la zone 5. On sent vraiment un désintérêt total sa part. Il abandonne la région à son sort à tous les chapitres, que ce soit pour la question des frontières, le maintien de notre déconfinement en phase orange, ou pour l’urgence à l’Hôpital régional de Campbellton. Mais il a maintenant l’occasion de se reprendre», dit-il.

L’Assemblée législative étant dans sa dernière semaine avant la pause estivale, la motion ne sera pas débattue ni apportée au vote. Cela dit, les députés Landry et LePage espèrent qu’elle apportera le gouvernement conservateur à reconsidérer la situation. Celui-ci a le pouvoir d’infirmer cette décision sans consultation puisqu’il ne s’agit pas d’un changement législatif, mais bien un changement au décret des mesures d’urgence.

Appui des gens d’affaires

La motion a reçu jusqu’ici des appuis de tailles dans le Restigouche, notamment par les élus de l’endroit qui demande ce genre d’assouplissements depuis un bon moment déjà. À leur voix vient s’ajouter celle de la Chambre de commerce régionale de Campbellton.

Par voie de communiqué, son conseil d’administration s’est dit très préoccupé des séquelles que laisseront les mesures restrictives imposées par le gouvernement provincial sur l’économie du Restigouche. Elle craint également que cela ait un impact négatif sur l’avenir de certaines PME.

«La fermeture des frontières entre le Nouveau-Brunswick et le Québec a des répercussions négatives non seulement pour notre communauté d’affaires, mais également pour les communautés avoisinantes de la Gaspésie. Étant donné la situation unique de notre réalité quotidienne, nous (la CCRC) proposons au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’assouplir les mesures afin de créer une bulle regroupant nos communautés respectives, notamment Pointe-à-la-Croix, Listuguj, Matapédia», peut-on lire.